Com precipitação intensa na madrugada, Fortaleza tem a maior chuva do ano

Acumulado de 83 mm é o segundo maior do Estado entre terça-feira e esta quarta-feira, 25. Maior chuva das últimas 24 horas foi em Icapuí, com 180 mm

Nesta quarta-feira, 25, Fortaleza teve a sua maior chuva do ano de 2023. Foram registrados 83 milímetros (mm) no posto pluviométrico da Defesa Civil entre 7 horas de terça-feira, 24, e as 7 horas de hoje. Os dados foram apresentados no Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Outros três postos pluviométricos da Capital aparecem entre os dez maiores volumes acumulados das últimas 24 horas. No bairro Água Fria, foram registrados 78 mm; no Caça e Pesca, foram 64 mm; e na Messejana, foram 63 mm.

O município cearense com maior chuva do Ceará no período foi Icapuí, onde a Funceme registrou chuva de 180 mm. Fortim, Russas, Cedro e Beberibe também estão entre as maiores chuvas, com volumes acima dos 50 mm.

Choveu em pelo menos 77 municípios entre as 7 horas de terça-feira, 24, e as 7 horas de hoje. Os dados foram atualizados no calendário de chuvas da Funceme às 9h30min.

Previsão do tempo

De modo geral, a previsão para o Ceará, nesta quarta-feira, 25, indica chuva em todas as macrorregiões do Estado, com os maiores acumulados na faixa litorânea e no Noroeste do Ceará (Ibiapaba e centro-norte do Sertão Central e Inhamuns).



As chuvas esperadas devem-se a áreas de instabilidade atmosférica e a efeitos locais, como brisa, relevo, temperatura e umidade. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deverá influenciar nas chuvas no centro-norte do Estado.



Quarta-feira, 25

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Quinta-feira, 26

Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba, oeste do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

Sexta-feira, 27

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

