Alagamentos em Fortaleza: veja cuidados durante as chuvas

Na lista dos municípios que superaram a média de chuvas para janeiro deste ano no Ceará, Fortaleza teve nove ocorrências de risco de alagamentos e desabamentos nessa terça-feira, 24. Veja abaixo os cuidados necessários durante as chuvas.

De acordo com informações da Defesa Civil, seis áreas sofrem com os riscos de desabamento durante as chuvas de ontem. São elas:

um na Barra do Ceará;

dois na Lagoa Redonda;

um no Meireles;

um no Papicu;

um no São João do Tauape.

Já foram registradas duas inundações no bairro Damas e outra no Pici. No bairro Jardim América, Regional 4, parte de um muro residencial foi destroçado por conta das chuvas.



Assim como apontou anteriormente o Relatório de Ocorrências da Defesa Civil do Município, as Regionais 1, 3, 4, 6 e 9 são as mais vulneráveis para o aumento de novos casos.

Cuidados durante as chuvas



1. Nunca abrigue-se debaixo de árvores, postes, coberturas metálicas, fiação e torres de transmissão;

2. Evite trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos;

3. Em casos de incidência de raios ou chuvas intensas, desligue todos os equipamentos da tomada;

4. Evite locais abertos, como campos de futebol;

5. Nunca fique dentro da água;

6. Evite frequentar rios e cachoeiras, em condições de chuvas intensas, pode haver a ocorrência de cabeças d’água;

7. Não utilize alimentos e água atingidos pela inundação ou pelo alagamento;

8. Não jogue lixo ou entulho em terrenos baldios, bueiros, quintais, lagoas, rios, canais, açudes e nem na rua;

9. Acondicione seu lixo de forma adequada e só o coloque na calçada nos dias de coleta;

10. Redobre a atenção ao trafegar pelas vias rodoviárias;

11. Siga a regra geral de circulação, dando preferência de passagem do veículo que vem pela direita nos fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado.

12. Casos de emergência devem ser direcionados à Defesa Civil de Fortaleza, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), pelo número 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, por 24 horas.

Mais chuva na Capital

Segundo prognósticos de quarta-feira, 25, e quinta, 26, realizados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as madrugadas e manhãs seguem com previsão de chuva, com intensidade que pode variar entre fraca, moderada e, ocasionalmente, forte.

Procurada, a Prefeitura de Fortaleza informou que planeja integrar uma série de ações voltadas ao monitoramento de pontos de alagamento e áreas de risco da Cidade em 2023.

Dentre as medidas, está o Comitê Municipal da Quadra Chuvosa, que reúne representantes dos órgãos municipais e destinou equipes para ocorrências relacionadas às chuvas.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) elaborou protocolos de emergência a fim de minimizar os impactos no tráfego durante as chuvas por meio de videomonitoramento em tempo real, para atendimento rápido das ocorrências viárias.

A Defesa Civil alimenta um sistema de alertas, onde é possível observar pontos de atenção e mapeamento das ocorrências, e utiliza o videomonitoramento para observar áreas de risco, acompanhar ocupações irregulares e pontos de alagamento.

Semáforos apagados

Quanto à instabilidade semafórica, a AMC destaca que 2,5% dos 1068 equipamentos de Fortaleza apresentaram instabilidade provocada por "furto de cabeamento" ou "falhas no fornecimento de energia elétrica" nessa terça-feira, 24.

Segundo nota, serão executados ajustes do tempo dos semáforos próximos aos desvios e vias que estiverem parcialmente alagadas. Sem data especificada para finalização.

O órgão garante que, em quaisquer situações onde os semáforos não funcionem adequadamente, agentes e operadores de tráfego são enviados às vias e corredores com maior fluxo de veículos, ou em horários de pico, para controlar o trânsito e auxiliar os condutores.

