Operação Carro-Pipa é retomada no Ceará, mas com menos municípios atendidos

Número de cidades cadastradas no programa caiu de 36 para 28, conforme dados públicos do Governo Federal

A Operação Carro-Pipa, que distribui água potável a moradores do semiárido nordestino atingidos pela seca, foi retomada neste mês em 28 cidades do Ceará, segundo informou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O abastecimento emergencial estava suspenso desde novembro, após cortes no orçamento pelo Governo Federal.

O programa é dividido em três ciclos anuais. O primeiro, iniciado em janeiro deste ano– e que vai até abril–, atende um número menor de municípios na comparação com o último ciclo de 2022. Entre setembro e dezembro, 34 cidades estavam cadastradas na Operação. Na retomada da força-tarefa, os municípios de Arneiroz, Aiuaba, Catunda, Palmácia, Catarina e Monsenhor Tabosa ficaram de fora do abastecimento.

Nas localidades onde o serviço foi interrompido, a vigência do decreto federal que reconhecia situação de emergência ou calamidade pública expirou no fim do ano. Este, conforme o MDR, é o principal requisito para a inclusão dos municípios no programa de abastecimento. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) é o órgão responsável por decretar quadro de estiagem prolongada nas cidades.

Em Catunda, no Sertão Central e Inhamuns, mais de 4,5 mil moradores eram atendidos pela operação até o ano passado, conforme a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Codec). A coordenadora Priscila Pimentel disse ao O POVO que a suspensão do abastecimento prejudica cerca de 220 comunidades rurais. “São locais muito distantes da Cidade, onde as pessoas realmente precisam dessa água”, relatou ela.

Conforme Priscila, o reconhecimento federal da situação de emergência em Catunda está sob análise da Codec desde o dia 16 de janeiro. Não há prazo para a conclusão do processo. Enquanto o abastecimento do Exército não é retomado, os moradores recebem água dos carros-pipa da Prefeitura, mas em menor quantidade e frequência.

Na mesma região, quase 5 mil pessoas foram afetadas pela interrupção da operação em Monsenhor Tabosa. O chefe de gabinete da Prefeitura, Antônio Sampaio, explicou que o município também aguarda parecer da Sedec sobre o pedido de reconhecimento federal em razão da estiagem. "Estamos em seca permanente, não há motivos para a descontinuidade da operação”.

Nos 28 municípios cearenses atendidos atualmente pela Operação Carro-Pipa, mais de 141 mil beneficiários estão cadastrados. Cada família tem direito a 20 litros de água por pessoa ao dia. No total, 332 pipeiros foram contratados para o primeiro ciclo da operação no Ceará.

Atraso nos pagamentos

Município com o segundo maior número de moradores atendidos pelo programa, Tauá, a 340 quilômetros de Fortaleza, teve o abastecimento retomado há cerca de duas semanas. Por outro lado, pipeiros alegam que estão com pagamentos atrasados desde novembro do ano passado. No município, 58 profissionais atuam no programa.

“Nós recebemos pagamento pela última vez em outubro. Novembro e parte de dezembro, trabalhamos, mas até agora nada”, reclama o pipeiro Fernando Alves Pereira. Sem o dinheiro, os custos de manutenção ficam maiores. “Estou com dois pipas trabalhando, tirando de um para colocar no outro. O gasto com combustível é muito grande, e pra quem abastece a prazo, nem se fala”, complementou.

O POVO tentou contato com a assessoria de imprensa da 10ª Região Militar, instituição responsável pela operacionalização da Operação Carro-Pipa no Ceará, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

O coordenador da Codec em Tauá, Paulo Simão, assegura que, por ora, o atraso não afeta a continuidade do programa no município. “O abastecimento está normal e temos 529 comunidades sendo atendidas. Pelo que temos acompanhado nas fiscalizações, a situação está tranquila”, ressaltou o coordenador.

Segundo o Exército, mais de 15,1 mil pessoas são abastecidas pela operação no município. A cidade com mais moradores cadastrados é Parambu, vizinha a Tauá, com 17,8 mil beneficiários.

Cidades cearenses atendidas pela Operação Carro-Pipa (janeiro de 2023)

ACOPIARA

População atendida: 6153

AIUABA

População atendida: 785

ARARIPE

População atendida: 1553

BOA VIAGEM

População atendida: 4079

CAMPOS SALES

População atendida: 5209

CANINDÉ

População atendida: 5456

CARIDADE

População atendida: 824

CAUCAIA

População atendida: 819

CHORÓ

População atendida: 1922

CRATEÚS

População atendida: 2844

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

População atendida: 1707

INDEPENDÊNCIA

População atendida: 3762

ITAPAJÉ

População atendida: 3194

ITATIRA

População atendida: 2669

JAGUARETAMA

População atendida: 4833

JAGUARIBARA

População atendida: 1431

MADALENA

População atendida: 4325

MILHÃ

População atendida: 4405

MOMBAÇA

População atendida: 7088

MORADA NOVA

População atendida: 9423

PARAMBU

População atendida: 17836

PEDRA BRANCA

População atendida: 4779

POTIRETAMA

População atendida: 3975

QUIXADÁ

População atendida: 5615

QUIXERAMOBIM

População atendida: 2294

SALITRE

População atendida: 9936

SOLONÓPOLE

População atendida: 2643

TAUÁ

População atendida: 15143

