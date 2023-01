Monsenhor Tabosa é excluído da Operação Carro-Pipa; 5 mil pessoas ficam sem água

O município de Monsenhor Tabosa, a 305 quilômetros de Fortaleza, foi excluído da Operação Carro-Pipa, do Governo Federal, que leva água potável a localidades afetadas pela seca. A medida, anunciada no fim de dezembro pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), pegou de surpresa moradores, pipeiros e a Prefeitura.

A interrupção repentina no abastecimento deixou cerca de cinco mil pessoas sem água em pelo menos 124 comunidades rurais da cidade, segundo informou a Defesa Civil Municipal. O presidente da entidade, Sérgio Melo, diz que a situação beira o colapso nas áreas atingidas pela suspensão. “O pessoal está agoniado porque não tem água aqui, os açudes estão todos secos”, relata.

De acordo com o chefe de gabinete da Prefeitura, Antônio Sampaio, o município foi comunicado oficialmente sobre o encerramento da operação no dia 26 de dezembro, por meio de ofício enviado pela Sedec. Ele alega que o documento não especificou o motivo da exclusão e nem apontou alternativas de abastecimento para as famílias prejudicadas.

“Fomos todos surpreendidos por esse comunicado, tendo em vista que a nossa cidade atravessa uma situação hídrica precária há anos”, pontua o representante da gestão. A Prefeitura pediu esclarecimentos à Sedec dois dias após ser notificada da decisão e ainda aguarda uma resposta da pasta federal.

O impasse gera aflição e angústia nas famílias que dependem da água distribuída pelos carros-pipa. No assentamento Santana, onde vive a agricultora Edileuza Santos, mais de 100 residências estão completamente desabastecidas.

Antes da interrupção da operação, ela exercia a função de apontadora, liderança comunitária responsável pela distribuição da água aos demais moradores. “Todos os dias o pessoal vem perguntar cadê os carro-pipas e falo para eles que foi suspenso e não tem previsão de voltar”, conta.

Segundo a apontadora, a alternativa que resta para muitas famílias é comprar carregamentos de água com dinheiro do próprio bolso. Cada pipa com 16 mil litros custa em média R$ 350.



Emergência

Com histórico de escassez hídrica e estiagem prolongada, Monsenhor Tabosa está sob decreto de emergência federal por causa da seca desde julho do ano passado. A principal barragem da cidade opera em volume morto (abaixo de 1% da capacidade) desde 2015. Até então, o açude era a principal fonte de abastecimento para os moradores da zona urbana.

Com o manancial praticamente seco, a Prefeitura perfurou quase 30 poços artesianos para enfrentar a crise no abastecimento. Ainda assim, os moradores recebem água sob esquema de racionamento com fornecimento em apenas um dia da semana na maior parte da zona urbana.

O POVO procurou a assessoria de imprensa do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), órgão ao qual a Sedec é subordinada, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.



No Ceará, a Operação Carro-Pipa atende cerca de 174 mil pessoas em 34 municípios. A água é distribuída pelo Exército Brasileiro. No fim do ano passado, a ação chegou a ser paralisada por falta de pagamento aos pipeiros. Desde o início de janeiro, com a mudança de Governo, o serviço tem sido restabelecido gradualmente.

