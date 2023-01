Restaurante Universitário da UFC volta a ficar aberto na segunda-feira

Depois de uma pausa no funcionamento devido ao encerramento do semestre letivo, a Universidade Federal do Ceará (UFC) afirmou que os refeitórios do Restaurante Universitário (RU) dos campi do Benfica, Porangabuçu e Pici vão ser reabertos na segunda-feira, 16.

De acordo com informação divulgada pela coordenação do RU, durante o primeiro mês do ano, o espaço vai ser voltado aos residentes dos alojamentos universitários e aos estudantes que passam por dificuldades de teor socioeconômico, acolhidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).

Para os demais graduandos, o refeitório vai ficar disponível no dia 13 de fevereiro.

A coordenação do RU ainda aponta que os cartões de acesso ao refeitório vão ficar disponíveis por meio dos guichês também no dia 16 de janeiro. As unidades do restaurante localizadas nos campi de Crateús, Russas, Quixadá e Sobral serão abertas aos estudantes no dia 27 de fevereiro, quando se inicia o período de aulas na instituição.



Diariamente, o RU fornece aos estudantes dos oitos campi da UFC cerca de 11 mil refeições.

