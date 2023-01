Foragido é preso no Distrito Federal por crime cometido em 2008 no Ceará

Suspeito teria fugido para o Distrito Federal após cometer o crime no município de Granja, no Noroeste cearense

Um homem de 44 anos foi preso na região administrativa de Lago Norte, no Distrito Federal, no último dia 3 de janeiro, suspeito de participar de um homicídio que aconteceu no município de Granja, a 332,3 km da Capital cearense. Segundo apuração da Delegacia Municipal de Granja, após o crime, que aconteceu em 2008, o suspeito teria fugido para o Distrito Federal na intenção de se afastar das investigações.

O homem foi identificado em cooperação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) com a Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), que realizou a prisão preventiva. Ele foi encaminhado a uma delegacia no Distrito Federal e aguarda recambiamento para o Ceará.

O homicídio, que aconteceu há mais de 15 anos, foi cometido com golpes de um objeto perfurocortante. A vítima veio a óbito antes de chegar ao hospital.

Serviço

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Granja: (88) 3624 1322



