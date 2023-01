Centec abre 1050 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará (Centec) tem 1.050 vagas abertas para sete cursos profissionalizantes gratuitos online. As inscrições podem ser feitas até 12 de janeiro, pelo Sistema de Gerenciamento de Redes de Extensão Tecnológica e Inovação (Sisgeti).

Alunos podem se matricular nos cursos de Técnicas do Assistente Administrativo, Fundamentos em Empreendedorismo, Ferramentas Digitais, Noções de Operador de Caixa, Noções de Liderança e Gestão de Pessoas, Técnicas de Negociação e Vendas e Formação Básica em Libras terá 80 horas/aula.

As aulas terão início no dia 16 de janeiro e serão ministradas por professores da Rede CVT de segunda a sexta, nos turnos da manhã, tarde e noite, a depender do horário selecionado pelo aluno, na plataforma Google Meet. Cursos têm entre 40 e 80 horas/aula.

Os cursos profissionalizantes são voltados para cearenses acima de 16 anos em situação de vulnerabilidade econômica que possuem acesso a computador, notebook, celular ou tablet com internet. Alunos devem atender à escolaridade mínima exigida por cada curso.



Cursos:

Formação Básica em Libras

aulas às segundas, quartas e sextas-feiras - carga horária: 80 horas

manhã (8 às 11h30) - 30 vagas

tarde (13 às 16h30) - 60 vagas*

noite (18 às 21h30) - 30 vagas

Escolaridade: Ensino Médio completo

*divididas entre duas turmas, cada uma com 30 vagas

Técnicas do Assistente Administrativo

aulas de segunda a sexta-feira - carga horária: 40 horas

manhã (8 às 10h) - 120 vagas*

manhã (9 às 11h) - 60 vagas

manhã (10 às 12h) - 60 vagas

tarde (13 às 15h) - 60 vagas

tarde (14 às 16h) - 60 vagas

tarde (15 às 17h) - 60 vagas

tarde (16 às 18h) - 60 vagas

noite (18h30 às 20h30) - 60 vagas

Escolaridade: Ensino Médio completo

*divididas entre duas turmas, cada uma com 60 vagas

Fundamentos em Empreendedorismo

aulas de segunda a sexta-feira - carga horária: 40 horas

noite (18 às 20h) - 30 vagas

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Ferramentas Digitais

aulas de segunda a sexta-feira - carga horária: 40 horas

manhã (09 às 11h) - 40 vagas

tarde (14 às 16h) - 80 vagas*

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Pré-requisito: ter noções de informática

*divididas entre duas turmas, cada uma com 40 vagas

Noções de Liderança e Gestão de Pessoas

aulas de segunda a sexta-feira - carga horária: 40 horas

noite (18 às 20h) - 60 vagas

Escolaridade: Ensino Médio completo

Noções de Operador de Caixa

aulas de segunda a sexta-feira - carga horária: 40 horas

noite (19 às 21h) - 60 vagas

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Técnicas de Negociação e Vendas

aulas de segunda a sexta-feira - carga horária: 40 horas

tarde (15 às 17h) - 60 vagas

noite (18 às 20h) - 60 vagas

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo



Inscrições:

http://web.centec.org.br/sisgeti

Documentação necessária:

RG e CPF;

Comprovante de residência;

Comprovante de renda familiar;

Comprovante de cadastro no Auxílio Brasil;

Comprovante de cadastro no Mais Infância, se for cadastrado;

Certificado ou histórico de escolaridade de acordo com a exigência do curso;

Foto 3×4



