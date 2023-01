Mais de 5,6 toneladas de drogas foram apreendidas em 2022 no Ceará

Segundo a Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), 5.684,21 kg de substâncias entorpecentes foram apreendidas pelas Polícias Civil e Militar em 2022, no território cearense. Derivados de cannabis são mais da metade das drogas tiradas de circulação pelos policiais.

No ano passado, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Ceará apreenderam, ao todo, 3.431,16 kg de drogas derivadas de cannabis. No mesmo período, foram apreendidos 2.005,39 kg de cocaína e 247,66 kg de craque.

As demais apreensões de drogas ilícitas em 2022 passaram por diferentes métodos de mensuração e, portanto, não integram os dados divulgados pela Supesp.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Serviço

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181





Sobre o assunto Centec abre 1050 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

Bombeiros resgatam 27 vítimas de afogamento nesse fim de semana

Pelo menos 40 hospitais devem passar a fazer cirurgias eletivas no Interior do CE

800 professores são empossados na rede pública de ensino do Ceará

Coletivo de médicos cearenses declara repúdio aos atos terroristas em Brasília

Tags