Escolas estaduais podem incluir "Cidadania e Controle Social das Contas Públicas" em seu currículo

Gestores de escolas estaduais têm até o fim de janeiro para informar interesse em incluir na grade curricular a disciplina “Cidadania e Controle Social das Contas Públicas”, ofertada pelo Tribunal de Contas do Ceará (TCE Ceará) por meio de parceria com a Secretaria da Educação do Estado (Seduc). O componente curricular tem 40 horas/aula divididas em 2 horas/aula por semana e introduz aos alunos conceitos básicos sobre a administração pública.

Professores passarão por uma formação de 20 horas/aula realizada pelo Instituto Plácido Castelo (IPC) para ministrarem a disciplina eletiva que deve contemplar 332.340 estudantes da rede estadual de ensino.

Nas escolas que aderirem ao componente, os alunos terão até 15 dias para escolher a disciplina em seu catálogo de eletivas. A disciplina tem como objetivo fomentar a participação social na fiscalização das contas públicas e o protagonismo dos jovens.

De acordo com o TCE, no curso da disciplina, os participantes serão avaliados na produção de materiais audiovisuais, pesquisas, seminários e rodas de conversa.

Podem demonstrar interesse as escolas de tempo integral e de tempo parcial do ensino médio da rede pública estadual. Conteúdos do livro didático serão elaborados pelo conselho de servidores do TCE.

