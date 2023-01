Nova secretária da Saúde aponta prioridades da gestão

A gestão da Saúde no Estado deve focar em três pontos principais nos próximos anos. São eles aumentar a regionalização do atendimento, diminuir a fila de cirurgias e o fortalecer a atenção primária, conforme a infectologista Tânia Mara Silva Coelho, nova titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Na manhã desta segunda-feira, 2, a médica foi apresentada ao colaboradores da rede estadual em solenidade na sede do órgão, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. O evento ocorreu um dia após a cerimônia de posse formal do governador Elmano Freitas e do secretariado da nova gestão.

"Nossa gestão pretende fortalecer a regionalização, a descentralização do serviço e levar a atenção em saúde e, principalmente, a alta complexidade ao Interior do Ceará. Além disso, a gente pretende diminuir a fila de cirurgias eletivas e fazer com que o paciente, ao ser atendido, seja operado mais rapidamente. E também fortalecer a atenção primária, com a prevenção de doenças e promoção da saúde, através da educação em saúde", afirmou.

Tânia é a segunda mulher a estar à frente da pasta — a primeira foi há quase 30 anos. Tânia Mara Silva Coelho é uma das 16 mulheres nomeadas pelo novo chefe do Executivo, cumprindo a promessa de equidade de gênero na distribuição das secretarias.

Veja a trajetória de Tânia Mara

Tânia Mara Silva Coelho é médica formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Possui Residência em Infectologia, é especialista em Medicina do Viajante pela Royal College of Glasgow, na Escócia, e em Gestão das Clínicas pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. É mestranda em Saúde Pública pela UFC.

Por mais de um ano, ela integrou o corpo gestor da Sesa como secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional. Além disso, foi superintendente da Rede Hospitalar da Sesa e diretora clínica, técnica e geral do Hospital São José (HSJ).

