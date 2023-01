Sine Municipal oferta 357 vagas de emprego em Fortaleza

O Sistema Nacional do Emprego (Sine) Municipal está ofertando 357 vagas de trabalho em Fortaleza, em diferentes áreas de atuação, que podem ser preenchidas a qualquer momento. De acordo com o órgão, as vagas abrangem pessoas com deficiência e estão sujeitas a alterações.

Entre elas, 30 vagas serão destinadas a motoristas de caminhão, 25 a serventes de obras, 16 a atendentes e 14 a repositores. Além disso, também estão disponíveis 10 vagas para técnicos de laboratório industrial e a mesma quantidade para eletricistas, auxiliares de limpeza e analistas de recursos humanos.

Os interessados nestas e em outras vagas podem obter mais informações sobre condições e benefícios por meio do aplicativo Sine Fácil ou pelos canais de atendimento da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, através do email sinemunicipal@sde.fortaleza.ce.gov.br, telefone (85) 3105-3712 ou pelo WhatsApp (85) 9.8513-4385.

É possível também buscar atendimento presencial para serviços de busca de vagas e habilitação para seguro-desemprego em todas as unidades do Sine Municipal, nos bairros Aldeota, Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira.

Empregadores podem ofertar vagas de trabalho pelo Sine Fortaleza através do número (85) 9.8970-3532.

Serviço



Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

E-mail: sinemunicipal@sde.fortaleza.ce.gov.br

Telefones: (85) 3105-3712 / WhatsApp (85) 9 8513-4385 (não recebe ligações)



Unidades do Sine Municipal:

Sine Municipal Otávio Bonfim- Avenida Bezerra de Menezes, 459

Sine Municipal Parquelândia - Avenida Jovita Feitosa, 1264

Sine Municipal Siqueira - Avenida Augusto dos Anjos, 2466

Sine Municipal Aldeota - Avenida Santos Dumont, 2.500 - Loja 17

Principais vagas:

Motorista de caminhão (30)

Servente de obras (25)

Atendente (16)

Repositor (14)

Técnico de laboratório industrial (10)

Eletricista (10)

Auxiliar de limpeza (10)

Analista de recursos humanos (10)

Fiscal de prevenção de perdas (07)

Auxiliar administrativo (05)



