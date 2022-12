Amigas de infância do Ceará são encontradas mortas na Rocinha, no RJ

Estephany Alves de Paiva, de 19 anos, e Francisca Analice Ferreira Mendes, de 20 anos, eram amigas de infância no Ceará e foram encontradas mortas nessa quinta-feira, 29, na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo portal Extra.

As duas se conheceram no interior do Ceará e estavam no Rio há pouco tempo. Analice estava há um ano e Estephany há dois meses. De acordo com familiares, Analice visitou Stephany na noite anterior. Ela era casada e o marido teria tentado contato pelo celular, mas não houve retorno.

Ainda informaram que o companheiro não desconfiou que algo tivesse acontecido, pois era comum Analice visitar a amiga. A tia de Estephany teria encontrado ela morta na cama e a Analice no banheiro. Conforme o Extra, a investigação do caso segue com a Delegacia de Homicídios da Capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Integrantes de organização criminosa foragidos de SP são presos em Fortaleza

Suspeito de roubar e matar mulher que trabalhava com motorista de aplicativo é preso em Fortaleza

Tags