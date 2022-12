Nova unidade da Casa da Mulher Cearense é inaugurada em Quixadá

A Casa da Mulher Cearense Professora Rosa da Fonseca será inaugurada nesta quarta-feira, 28, e contará com a presença da governadora Izolda Cela. A unidade vai atender os 18 municípios do Sertão Central e região e terá sede em Quixadá.

Essa será a terceira Casa da Mulher Cearense inaugurada. Outras duas atendem em Juazeiro do Norte e Sobral. A função da instituição é garantir um espaço seguro e acolhedor para que as mulheres denunciem casos de agressão, sem que precisem se deslocar até a Capital.

As unidades contam com uma equipe formada por mulheres e é dividida em vários blocos que vão de atendimento psicossocial à brinquedoteca. Cursos de capacitação também são oferecidos com o intuito de promover autonomia econômica para as mulheres.

A construção da nova unidade teve um investimento de R$ 5,2 milhões, por meio do Programa de Apoio às Reformas Sociais (PROARES III). Outras três Casas serão construídas nas cidades de Tauá, Iguatu e Crateús.