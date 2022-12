Ceará tem quatro das cinco cidades com mais casos de chikungunya no Brasil

Desde janeiro, 172.082 brasileiros foram diagnosticados com chikungunya. Conforme o Ministério da Saúde, a região Nordeste apresentou a maior incidência (257,1 casos/100 mil habitantes), seguida do Centro-Oeste (36,1 casos/100 mil hab.) e do Norte (26,4 casos/100 mil hab.). Entre os municípios, quatro dos cinco com maior quantidade de casos estão no Ceará.

Fortaleza lidera o ranking nacional, concentrando um oitavo do total de casos de chikungunya no País. São 20.555 casos confirmados até o dia 17 de dezembro.

Brejo Santo, Crato e Juazeiro do Norte também estão entre as cidades destacadas pelo Ministério da Saúde.

Os municípios que apresentaram os maiores registros de chikungunya neste ano foram:

Fortaleza (CE), com 20.555 casos

Maceió (AL), com 5.851 casos

Brejo Santo (CE), com 3.668 casos

Crato (CE), com 3.393 casos

Juazeiro do Norte (CE), com 3.055 casos

Até o momento foram confirmados 93 óbitos decorrentes da doença no Brasil. O Ceará concentra 41,9% (39) dessas mortes. Outros 15 óbitos estão em investigação no País.

