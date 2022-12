Primeiro mês da pré-estação tem chuvas abaixo da média no Ceará

Primeiro mês da pré-estação chuvosa no Ceará, dezembro acumula volume de precipitações abaixo da média até esta sexta-feira, 23. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) o índice pluviométrico dos últimos 21 dias ficou em 25,3 milímetros (mm), cerca de 20% abaixo da média histórica para o mês, que é de 31,6 mm.

No mesmo período do ano passado, o acumulado chegou a 47,7 mm, 50% acima da média. O volume deste ano, no entanto, é maior do que o de 2020 (8,1 mm) e 2019 (10,4 mm). Na série histórica dos últimos dez anos, o dezembro mais chuvoso foi registrado em 2018 (86,5 mm) e o mais seco em 2012 (4 mm).

Embora o índice registrado neste ano esteja abaixo da normal climatológica, é possível que a média seja alcançada ou até mesmo superada, uma vez que ainda restam oito dias para o fim do mês. Na madrugada desta sexta-feira, inclusive, choveu em pelo menos 81 municípios cearenses, conforme dados disponíveis no painel de chuvas da Funceme.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No fim de semana, a tendência é que novas precipitações sejam registradas em todas as macrorregiões do Estado. No acumulado do mês, o maior volume foi observado no Litoral Norte, que acumula 56 mm, índice acima da média local (18,7 mm). Já o Sertão Central e Inhamuns tem o menor acumulado, com 18,2 mm.

As demais macrorregiões também registram baixos volumes: Litoral do Pecém (9,3 mm), Litoral de Fortaleza (14 mm), Jaguaribana (18 mm), Ibiapaba (37 mm), Cariri (33 mm) e Maciço do Baturité (28 mm).

Pelo calendário climatológico do Ceará, a pré-estação segue até o dia 31 de janeiro. O período antecede a quadra chuvosa, que vai de fevereiro a maio. As projeções meteorológicas do quadrimestre devem ser divulgadas pela Funceme já no começo de 2023.

No acumulado de 2022, o volume chega a 1006 mm. O índice é o maior dos últimos 13 anos, sendo superado apenas pelo de 2009 (1218 mm).

Sobre o assunto Cufa prorroga campanha de Natal para arrecadação de alimentos no Ceará

Natal sem Fome: doações podem ser feitas até o dia 30 de dezembro

Maria Alice e João Miguel são nomes mais registrados no Ceará em 2022

PRF intensifica operações de fiscalização durante o Natal

Centro de atendimento emergencial para tartarugas marinhas é inaugurado no Ceará

Governo inaugura primeiro Laboratório de Inovação Tecnológica do projeto C-Jovem em Fortaleza

Tags