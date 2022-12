Maria Alice e João Miguel são nomes mais registrados no Ceará em 2022

Maria Alice e João Miguel são os nomes mais registrados no Ceará em 2022, de acordo com dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen). Segundo o órgão, as escolhas têm sido influenciadas por filhos de personalidades famosas. Nomes bíblicos também estão em crescimento.

João Miguel e Maria Alice tiveram, respectivamente, 946 e 1244 registros em cartórios cearenses no último ano. É o sétimo ano em que João Miguel mantém o primeiro lugar entre nomes masculinos e o segundo que Maria Alice ocupa a posição.

Além destes, o nome Gael também tem crescido no Ceará. A Arpen informou que a preferência pelos nomes pode se dar em decorrência dos filhos de influenciadores, como Gael Figueiredo, filho de Christian Figueiredo e Zoo, e Maria Alice Fonseca, filha do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virgínia Fonseca.

Nomes bíblicos como Ravi, Noah, Theo, Liz, Eloá, Maya e Ayla estão entre os 50 mais registrados e têm tido maior predileção entre os cearenses.

A nível nacional, os nomes mais escolhidos pelos brasileiros são Miguel (26.941 registros), Gael (25.252 registros), Maria Alice (24.019 registros), Arthur (23.440 registros), Helena (22.202 registros) e Heitor (20.694 registros).

Além disso, no ano passado foram registradas 4.970 alterações de nomes em Cartórios de Registro Civil no Brasil. O número é resultado da Lei Federal nº 14.382/22, que entrou em vigor em junho deste ano e permite a alteração do prenome para maiores de 18 anos ou em até 15 dias após o registro do nascimento.

Nomes mais registrados no Ceará em 2022

10 Nomes mais frequentes

Maria Alice: 1244 registros

Joao Miguel: 941 registros

Maria Cecilia: 821 registros

Arthur: 750 registros

Maria Isis: 745 registros

Miguel: 706 registros

Gael: 682 registros

Heitor: 643 registros

Theo: 626 registros

Maria Liz: 571 registros



10 Nomes masculinos mais frequentes

Joao Miguel: 941 registros

Arthur: 750 registros

Miguel:706 registros

Gael: 682 registros

Heitor:643 registros

Theo: 626 registros

Samuel: 512 registros

Ravi: 504 registros

Enzo Gabriel: 483 registros

Davi: 466 registros



10 Nomes femininos mais frequentes

Maria Alice: 1244 registros

Maria Cecilia: 821 registros

Maria Isis: 745 registros

Maria Liz: 571 registros

Maria Julia: 554 registros

Ana Liz: 499 registros

Maria Clara: 466 registros

Maria Eloá: 397 registros

Maria Helena: 386 registros

Laura: 368 registros



