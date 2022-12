Natal sem Fome: doações podem ser feitas até o dia 30 de dezembro

A meta de arrecadação da campanha no Ceará é de 11 toneladas de alimentos, beneficiando assim, 4.400 pessoas com a entrega de 1.100 cestas básicas para famílias

A Campanha Natal sem Fome, com articulação regional do Instituto Nordeste Cidadania (Inec), aumentou os pontos de arrecadação e o prazo para a doação de alimentos não perecíveis até 30 de dezembro, no Ceará.

Os períodos foram estendidos pela queda no número de doações para famílias socialmente vulneráveis no ano de 2022. As doações com valores em dinheiro podem ser feitas durante o ano todo.

A meta de arrecadação da campanha no Ceará é de 11 toneladas de alimentos, beneficiando assim, 4.400 pessoas com a entrega de 1.100 cestas básicas para famílias de 4 pessoas. Diretor do Inec, Stelio Gama afirma que o Instituto possui cadastro de instituições que somam aproximadamente 20 mil famílias.

A moça de cabelos claros foi até a sede do Inec fazer sua doação a partor de uma matéria na TV sobre a Campanha (Foto: Divulgação/Inec)



Gama explica que o prazo foi ampliado pela queda das doações para a campanha deste ano em relação a anos anteriores.

“Infelizmente, estamos ainda bem longe de atingir a meta e não estamos conseguindo atender a demanda por pedidos de ajuda. Inicialmente, a campanha Natal sem Fome estava prevista para encerrar no dia 20, mas resolvemos prorrogar e reforçar a divulgação, na expectativa de ampliar a arrecadação”, diz o gestor.



O principal desafio da campanha é levar dignidade alimentar para os mais necessitados. Stelio explica que esse desafio se dá pela situação que o Brasil enfrenta atualmente, voltando a integrar o mapa da fome.

”A demanda é cada vez maior e o número de doações tem sido inversamente proporcional neste ano. Por isso, fazemos um apelo para reforçar a necessidade da colaboração das empresas e da sociedade civil para fazer a comida chegar à mesa dessa grande parcela da população”, completa.

As doações para as cestas básicas vão até o dia 30 de dezembro, mas as doações em dinheiro podem ser feitas durante o ano todo através da chave pix do instituto ou pelos sites do Inec e Natal sem fome.

Serviço

Pontos de arrecadação de alimentos em Fortaleza

Instituto Nordeste Cidadania - Inec

Endereço: Av. Dr. Silas Munguba, 3500, Bairro Itaperi

Telefone: 3209-9200

BNB Clube

Endereço: Av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota

Telefone: (85) 4006-7200

North Shopping Fortaleza

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Farias Brito

North Shopping Jóquei

Endereço: Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube

North Shopping Maracanaú

Endereço: Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú

Via Sul

Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga

Rede de Articulação para Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Ceará (Rassan)

Endereço: Rua Alves Bezerra, 394- Siqueira

Loja Pão de Açúcar São João

Endereço: Av. Santos Dumont, 1169

Loja Extra Rodoviária

Endereço: AV. Deputado Osvaldo Studart, 600

Loja Extra Oliveira Paiva

Endereço: Av. Oliveira Paiva, 1350

Doações em Dinheiro

Chave pix: inec@inec.org.br

ou pelo site do Inec ou da Campanha Natal sem Fome



