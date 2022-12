PRF intensifica operações de fiscalização durante o Natal

Com o aumento do fluxo de veículos nas estradas em razão das festas de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira, 22, a Operação Natal 2022. É comum, em período de festividades, o aumento do consumo de álcool. Com isso, aumenta a necessidade da potencialização das operações de fiscalização de trânsito e de medidas de segurança nas rodovias.

As operações são direcionadas, principalmente, para infrações como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, ausência do uso de cinto de segurança e demais dispositivos de uso obrigatório, não uso do capacete, excesso de velocidade e utilização de aparelho móvel ao volante. Essas condutas são causas de acidentes com riscos de letalidade.

Além da fiscalização, estão previstas atividades de educação no trânsito integradas com outras instituições e orientações de segurança no trânsito.

A PRF reforça a importância de medidas de segurança por parte dos próprios motoristas.

As medidas de segurança são relacionadas a manutenção dos veículos garantindo o correto funcionamento do veículo, prevenindo possíveis acidentes de trânsito. A PRF atende por meio do telefone 191 e pelo aplicativo PRF Brasil. As operações finalizam às 23h59 do dia 25 de dezembro.

