Governo inaugura primeiro Laboratório de Inovação Tecnológica do projeto C-Jovem em Fortaleza

Outros 14 equipamentos do tipo estão previstos para o próximo ano, sendo que os de Crato e Juazeiro do Norte aguardam apenas pela inauguração

A Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Professor César Campelo, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, recebeu nesta quarta-feira, 21, um equipamento voltado à capacitação de jovens na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). O primeiro Laboratório de Inovação Tecnológica do Projeto C-Jovem foi inaugurado nesta manhã pela governadora Izolda Cela e a secretária da Educação, Eliana Estrela.

“A ideia é organizar trilhas pedagógicas para focalizar a capacitação dos jovens em algumas das competências que têm sido cada vez mais demandadas pelo mercado, dando condições propícias para ingressar no mundo do trabalho”, explica Izolda sobre o C-Jovem.

“Com o laboratório expandimos o alcance do projeto. O equipamento pode atender não só os estudantes, mas também jovens que moram no entorno e, inclusive, aqueles que já concluíram o 3º ano e estão em busca de uma oportunidade mais prática para trabalhar”, acrescenta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Laboratório de Inovação Tecnológica é composto por diversos equipamentos, como kits de robótica, impressora 3D, mesa digitalizadora e notebooks. O objetivo é proporcionar o desenvolvimento de projetos, protótipos, experimentos e inúmeras outras possibilidades pedagógicas para promover a aprendizagem na área tecnológica e digital.

Ao todo, na atual fase, R$ 6,5 milhões devem ser investidos na implantação dos 15 laboratórios em escolas profissionais e de ensino médio em Tempo Integral que ofertam turmas do C-Jovem.

As escolas estão distribuídas em 13 municípios cearenses: Fortaleza, Maranguape, São Gonçalo do Amarante, Bela Cruz, Guaraciaba do Norte, Sobral, Horizonte, Jaguaruana, Quixeramobim, Crateús, Crato, Juazeiro do Norte e Mauriti. A Capital terá três colégios contemplados; já as demais cidades contarão com um laboratório cada.

O laboratório entregue nesta quarta-feira está montado em uma estrutura de contêiner logo após o portão de entrada a EEEP.

Conforme a secretária da Educação, Eliana Estrela, os laboratórios de Crato e Juazeiro do Norte estão prontos, aguardando inauguração. "A intenção, já em concordância com a próxima gestão estadual, é que cada uma das mais de 190 escolas que têm o C-Jovem recebam um laboratório maker", afirma.

Dos 5.400 jovens atendidos atualmente pelo projeto em todo o Ceará, 4.200 já receberam a certificação. A meta do Governo é capacitar 100 mil jovens em cinco anos.

Joyce Barbosa, estudante do 3° ano do ensino médio da EEEP César Campelo, destaca que o projeto é um diferencial na formação acadêmica e na inserção no mercado de trabalho.

"É uma oportunidade muito boa para os estudantes da rede pública, porque são mais oportunidades. E não só para as escolas profissionalizantes, mas também para outras escolas", diz a jovem. "A gente tem contato com as empresas e com conteúdos que são um diferencial, para o currículo e para nossa formação pessoal."

Projeto C-Jovem

O projeto C-Jovem foi lançado em abril deste ano, com meta de capacitar 100 mil estudantes do ensino médio e do último ano do ensino fundamental em linguagens relacionadas ao setor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

São ofertadas seis trilhas de conhecimento: Nuvem, Infraestrutura 5G, Fullstack, Inteligência Artificial, Java e Desenvolvimento Android. A formação inclui raciocínio lógico; inglês para TIC; empreendedorismo e inovação; comunicação e relacionamento interpessoal; e Tecnologia da Informação e Comunicação, sendo que nessa última o jovem poderá escolher uma área específica.

O C-Jovem é fruto de uma proposta conjunta do Governo do Ceará, por meio das Secretarias da Educação (Seduc); do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet); Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Secitece); e Planejamento e Gestão (Seplag), por intermédio da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice).

Participam ainda o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), a Universidade Estadual do Ceará (Uece) e a Universidade Federal do Ceará (UFC).

São parcerias as empresas Amazon Web Services (AWS), DELL, Huawei, Google e Oracle. Também participam Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/CE), Federação das Indústrias do Ceará (Fiec/Senai), Federação do Comércio do Ceará (Fecomércio/Senac), Instituto Iracema Digital e Instituto Atlântico.



Sobre o assunto CE e PE: Polícia faz operação contra extorsão e estelionato na internet

Ceará: aumento de Área de Proteção Ambiental da Lagoa do Uruaú é aprovado

Autotestes para HIV serão entregues na Estação Benfica no metrô de Fortaleza

Novos PMs reforçarão policiamento nas festas e batalhões especializados

Tags