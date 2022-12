Ceará tem maior número de medalhas da OBMEP no Nordeste

Em 2022, 486 estudantes cearenses receberão medalhas da 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). O Ceará é, pelo segundo ano, o Estado no Nordeste com o maior número de medalhas. A data da premiação ainda vai ser definida.

Os estudantes nordestinos conquistaram 1.530 medalhas, 134 de ouro, 328 de prata e 1.068 de bronze nesta edição da prova, que contou com 18,1 milhões de participantes de 54 mil escolas brasileiras. Entre os cearenses, 50 receberão medalha de ouro, 108 de prata e 328 de bronze.

Em todo o Brasil, serão entregues 7.475 medalhas e 51.900 certificados de menção honrosa. Também serão premiados professores, escolas e Secretarias de Educação pelo desempenho dos alunos.

Para a prova, os estudantes são divididos entre as categorias 1 (sexto e sétimo ano do ensino fundamental), 2 (oitavo e nono ano do ensino fundamental) e 3 (ensino médio). Este foi o primeiro ano em que a categoria mirim, que abrange estudantes do segundo ao quinto ano do ensino fundamental, pode participar da olimpíada.

Os medalhistas poderão participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC). Além disso, estudantes de escolas públicas que obtiveram medalhas têm direito a uma bolsa de R$ 100 mensais para iniciação científica do CNPq.

