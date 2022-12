Advogado é preso em Fortaleza acusado de se apropriar de R$ 1 milhão de clientes

Um advogado de 54 anos foi preso nesta quinta-feira, 22, em Fortaleza, sob a suspeita de se apropriar de mais de R$ 1 milhão relacionados a alvarás judiciais de seus clientes. Ele não teve a identidade revelada. A ação integrada, realizada pelas Polícias Civis do Estado do Ceará (PC-CE) e do Maranhão (PCMA), resultou na captura do homem no bairro Aldeota.

Sobre como o crime se dava, de acordo com as informações policiais, as vítimas contratavam os serviços do advogado que, após ter as ações julgadas, sacava o valor do alvará de forma integral para ele.

Ainda segundo os agentes, o acusado, ao ser questionado pelas vítimas sobre o andamento do processo, se negava a ceder informações. Nem sequer repassava o valor das ações aos seus clientes.

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil do Maranhão, apontam que, ao menos, 11 pessoas foram vítimas do advogado, que o procuravam para obter indenizações por acidentes de trabalho que as deixaram com sequelas permanentes.

Apesar de ter sido localizado e preso no Ceará, o advogado deverá ser recambiado para o estado do Maranhão, onde responderá pelo crime de apropriação indébita ("apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção"). Conforme o artigo 168 do Código Penal Brasileiro, a pena prevista é de reclusão de um a quatro anos, mais multa. A pena pode multiplicar, dado o número de vítimas já identificado.

