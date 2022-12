Livro-reportagem com experiências do projeto Virando o Jogo é lançado nesta quinta

O projeto Virando o Jogo, que faz parte da política pública do Governo do Estado, agora ganhou uma nova perspectiva. O lançamento do livro-reportagem sobre o projeto ocorreu nesta quinta-feira, 22, no Palácio da Abolição, e foi apresentado pela governadora Izolda Cela (sem partido).

O livro destaca relatos e trajetórias de participantes do projeto. O Virando o Jogo oferece atividades completamente voltadas para jovens que não estudam nem trabalham, que são direcionados e capacitados para o mercado de trabalho e passam por reinserção escolar. A publicação tem o título "Aqui contém sonhos: narrativas em torno do projeto Virando o Jogo".



Com vivências e histórias de vida diferentes, o Virando o Jogo contempla boa parte da população cearense de jovens adultos que até então não possuíam um vislumbre de futuro seguro.

O projeto conta com a parceria de 62 instituições e mais de 5 mil jovens matriculados em todas as edições, além de ajudar a fortalecer vínculos familiares e em comunidade.

Sobre o Virando o Jogo

Virando o Jogo teve seu início oficial em dezembro de 2019, abraçando jovens que moram em bairros periféricos de Fortaleza, na faixa etária de 15 a 19 anos, que, por diferentes motivos, se afastaram do ensino formal ou não conseguiram ter oportunidades no mercado de trabalho.

O projeto é apoiado pela Secretaria Estadual de Proteção Social e atua no direcionamento de jovens adultos que não estudam nem trabalham, com o objetivo principal de viabilizar o retorno desse público ao ambiente escolar com atividades socioeducativas e requalificação profissional.

Como funciona o Virando o Jogo e seu objetivo

Em diferentes fases do projeto Virando o Jogo, os participantes são orientados não somente para a capacitação ao mercado de trabalho e reinserção escolar, mas também ações comunitárias, acompanhamento familiar, iniciação em esporte e cultura, estímulo ao empreendedorismo e até noções de gestão financeira.

Cada jovem tem como estímulo extra uma ajuda de custo para que o orçamento familiar não seja afetado com sua ausência, o que permite sua presença e participação efetiva em sala de aula.

Os interessados em participar do projeto devem abrir a ficha de inscrição online durante o período em que as vagas são ofertadas pelo Governo do Estado. Além disso, precisam apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

É importante verificar quais são os bairros que estão sendo contemplados com vagas para o projeto no período de inscrições.



