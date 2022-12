"Sair do Ceará não era plano, mas tem essa convocação", fala Izolda sobre ida para Brasília

Izolda Cela, governadora do Ceará, diz que o plano não era sair do Ceará, mas que a convocação para gerir a Secretaria da Educação Básica, em Brasília, "é muito importante". Após vários boatos sobre a sua ida ao Ministério da Educação (MEC), Izolda destacou o caráter promissor de ter Camilo Santana à frente da pasta. As falas foram dadas durante solenidade de promoção de policiais na manhã desta quinta-feira, 22. Izolda frisou ainda que não deverá se filiar ao PT.

A governadora disse que Camilo tem experiência em uma gestão que colocou a Educação como projeto prioritário, não só de Governo, mas de Estado. "E seguiu avançando muitíssimo, com reconhecimento nacional. Não porque nós estamos a mil maravilhas, mas porque temos avanços que se destacam no cenário nacional. Isso vem contribuir com um projeto de País que precisa olhar com responsabilidade para a Educação, especialmente a Educação Básica", afirmou.

Secretaria da Educação Básica

Para Izolda, a convocação para ser titular da Secretaria da Educação Básica a fará contribuir no que for possível. "Sair do Ceará não era um plano, envolve mudanças de ritmos e de dinâmica, mas tem essa convocação muito importante, que eu considero uma honra", destacou.

O convite, segundo ela, veio tanto de Camilo Santana (PT), que tem por ela confiança por tudo vivido na gestão do Ceará, mas também do presidente eleito Lula (PT). "Trabalhamos juntos e temos essa boa sintonia. Mas também o presidente Lula expressou essa vontade, esse convite para que eu possa ajudar no serviço", afirmou.

Com informações da repórter Alexia Vieira

