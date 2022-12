CE e PE: Polícia faz operação contra extorsão e estelionato na internet

Com o objetivo desarticular uma associação criminosa responsável por cometer crimes de lavagem de dinheiro, extorsão e estelionato praticados pela internet, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, nesta quarta-feira, 21, a "Operação Virtus". No total, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão temporária e dezoito mandados de busca e apreensão, além de 15 ordens de bloqueio de contas bancárias dos suspeitos.

A ofensiva policial é desenvolvida em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Todas as medidas judiciais são cumpridas na Região Metropolitana de Recife. Os alvos desta operação são presos e egressos do sistema prisional de Pernambuco que praticaram crimes contra vítimas de vários Estados.

No Ceará, foram identificadas vítimas nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Barbalha, Iguatu, Farias Brito, Sobral, Cratéus e Tauá. Também foram identificadas vítimas dos Estados do Mato Grosso, Piauí, Roraíma e Minas Gerais.

