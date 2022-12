Ceará: aumento de Área de Proteção Ambiental da Lagoa do Uruaú é aprovado

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou a Mensagem 9.024, de 16 de dezembro de 2022, que aumenta os limites da Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa do Uruaú, situada no município de Beberibe. Proposta foi aprovada em sessão ordinária realizada nesta terça-feira, 20.

De acordo com Governo, a Unidade de Conservação, que tem uma área de 2.672,58 hectares, passará a ter uma área de 3.194,37 hectares, "considerando as áreas de dunas móveis e fixas e as áreas de vegetação relevante" para o espaço territorial.

"A proposta de alteração dos limites da APA da Lagoa do Uruaú se justifica pelo fato de, recentemente, ter sido contemplada com o Plano de Manejo, documento técnico que, a partir dos objetivos definidos no ato de criação da Unidade, estabelece o zoneamento e as normas que norteiam o seu uso, resultando com a necessidade de ampliação da poligonal", explica Governo.

Equipamento deve passar por ajustes que vão contribuir para “um cenário promissor à preservação geodiversidade inserida na UC e seu entorno, promovendo melhores índices de conservação e reduzindo conflitos com as comunidades circunvizinhas”.

