Autotestes para HIV serão entregues na Estação Benfica no metrô de Fortaleza

A Secretaria Municipal de Saúde vai fornecer autotestes para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) na estação Benfica, na linha sul do metrô de Fortaleza. A entrega na estação é uma parceria entre a prefeitura e o projeto A Hora é Agora e faz parte da campanha Dezembro Vermelho, referente à luta contra o HIV/Aids. Ainda não há data definida para o início das entregas.

Os testes poderão ser solicitados por homens gays ou que fazem sexo com homens (HSH), trabalhadores do sexo e mulheres trans e travestis, maiores de 15 anos e residentes em Fortaleza, através do site do projeto A Hora é Agora.

O projeto, que está em atuação desde dezembro de 2014, passou a contemplar a Capital cearense em setembro deste ano. Através do site da iniciativa, será possível solicitar a retirada dos autotestes em armários que foram instalados na estação Benfica.

Para retirar os testes, o solicitante recebe uma senha que possibilita o acesso a um dos armários, além do dia e horário que deve fazer a retirada. O projeto disponibiliza testes de punção digital e fluido oral e informações sobre a aplicação podem ser encontradas no site.

Em caso de resultado positivo, é recomendado procurar o Centro de Testagem e Aconselhamento / Serviço Ambulatorial Especializado (CTA/SAE) Emanuel Gomes Pinto, localizado na Rua Jacinto Matos, no bairro Jacarecanga, para testagem confirmatória.

Além da estação Benfica, autotestes para o vírus também podem ser retirados no CTA/SAE Emanuel Gomes Pinto ou entregues a testes a domicílio, mediante pedido no site. A estação deve continuar também como ponto de retirada mesmo após o mês de dezembro.

No ano passado foram registrados 434.803 novos casos de portadores do vírus da imunodeficiência humana em todo o Brasil, 14.714 no Ceará. Portadores do vírus têm gratuidade no deslocamento de metrô por meio do Cartão Passe Livre Intermunicipal.

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Sida), também conhecida como Aids, é uma doença causada pelo vírus da HIV que enfraquece o sistema imunológico. O quadro é tratável mas que ainda não tem cura comprovada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no último ano foram registrados 650 mil óbitos em decorrência da doença.

Serviço:

Quem pode solicitar: homens gays ou que fazem sexo com homens (HSH), trabalhadores do sexo e mulheres trans e travestis, maiores de 15 anos e residentes em Fortaleza

Como: Para pedir um teste, é necessário acessar o site do projeto. Os horários para retirada dos testes serão informados ao solicitante.

Locais para retirada:

Estação Benfica: (funciona de segunda a sábado, das 5h30 às 23h)

Centro de Testagem e Aconselhamento / Serviço Ambulatorial Especializado (CTA/SAE) Emanuel Gomes Pinto: R. Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga

Unidades hospitalares ou Serviços de Atendimento Especializado para pessoas vivendo com HIV: Serviços de Atenção em Saúde para PVHA do Estado do Ceará

