Novos PMs reforçarão policiamento nas festas e batalhões especializados

Cerimônia de conclusão do curso de formação de 2.387 novos soldados foi realizada nesta terça, 20. Número representa incremento de 13% no efetivo da corporação

O ingresso de mais 2.387 soldados da Polícia Militar do Ceará (PMCE) deve reforçar o policiamento durante as festas de fim de ano e também os batalhões especializados. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a chegada dos novos PMs representa um incremento de 13% no efetivo da corporação. A solenidade de conclusão do curso de formação dos PMs foi realizada na tarde desta terça-feira, 20, no Centro de Eventos do Estado, em Fortaleza.

Representando o secretário Sandro Caron na cerimônia, o secretário executivo da SSPDS, Samuel Elânio, destacou que “nunca na história do Ceará” foram formados tantos policiais de uma só vez. Ele menciona que, no máximo, 1.000 policiais eram formados por ano.

Sobre o emprego do efetivo, Elânio afirmou que existe uma ideia de fortalecer batalhões especializados, como o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi). O Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) também deverá ser reforçado.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a continuidade da gestão sob o governo Elmano de Freitas (PT), o secretário disse apenas que o trabalho tem sido feito “normalmente”. “Estamos aguardando qualquer notícia por parte do governador eleito. Até agora, não foi sinalizado para a gente”.



O comandante-geral da PM, o coronel Márcio Oliveira, por sua vez, afirmou que todos os 25 batalhões de área da PM receberão policiais. Ele também afirmou que a formação veio “a calhar”, pois os PMs começam a atuar na quinta-feira, 22, e já estão inseridos nos planos de operações para o Natal e o Réveillon.

“Agora, no final do ano, nós vamos desenvolver uma ação especial na zona turística — em Fortaleza, especialmente, na zona praieira. Teremos um Réveillon muito grande, serão dois dias (de festa na Beira Mar)”.



Márcio reforçou que os novos policiais já tiravam serviços operacionais durante a sua formação, além de receberem uma formação que inclui procedimentos operacionais, tiro policial defensivo, defesa pessoal e direitos humanos. Iniciado em junho, o curso de formação teve 10 horas/aula diárias, de segunda a sábado.

Essa foi a primeira turma formada após a alteração do Estatuto dos Militares Estaduais, que prevê que os ingressos na PM de militares já durante a formação — mudança feita após a paralisação da PM em fevereiro de 2020.



Um novo concurso para soldados está em andamento e terá prova objetiva em janeiro de 2023. Serão mais mil vagas, e os novos PMs deverão ingressar nos quadros da PM ainda em 2023, afirma o comandante-geral. Há ainda um outro concurso para oficiais, com 113 vagas, com prova marcada para fevereiro.



Também presente à cerimônia, a governadora Izolda Cela (sem partido) destacou o investimento feito pelo governo nos últimos oito anos em efetivo. Ela destacou que, nesse período, mais de 20 mil profissionais ingressaram nos quadros da segurança pública. “Além disso, houve todo um esforço para melhorar a estrutura, melhorar equipamentos, garantir mais integração”, afirmou.



“Sabemos que os desafios são muito grandes, tivemos ganhos importantes, melhorias em indicadores, mas nós temos um sentido de realidade, pé no chão para saber que muito mais precisa ser feito.”



Sobre o cargo que ocupará no Ministério da Educação (MEC), secretária da Educação Básica, Izolda desconversou. Disse apenas que teve uma “reunião muito produtiva” nessa segunda-feira no MEC e que deixaria para comentar o assunto quando “quem por direito” se pronunciasse.



"Gratidão e alegria"

Para os novos PMs e seus familiares, porém, o dia era de festa. Eles lotaram o Centro de Eventos. Muitas crianças — filhos, sobrinhos etc. — estavam trajando a farda da PM em homenagem aos novos soldados. A turma de formandos foi batizada com o nome do aluno-soldado Francisco Gustavo Barbosa, que morreu em julho vítima de um acidente de carro.



“Hoje, nossos corações estão preenchidos de gratidão e alegria. Sei que, ao olharmos para trás nos sentimos orgulhosos por todas as etapas vencidas para estarmos aqui, compartilhando essa vitória com as pessoas que mais amamos”, afirmou em seu discurso a oradora da turma, a soldado Elyzianny Mendonça Barbosa. “Trabalharemos com honra, nossa missão é proteger a sociedade, fazendo isso, honraremos o juramento do policial militar”.



Sobre o assunto Moradores do Alto da Paz II são expulsos das casas dias após a entrega

Projeto promove interação entre jovens do sistema socioeducativo a partir do esporte

Mãe de Anny Vitória pede empatia após cantora ser encontrada: "situação traumática"

Tags