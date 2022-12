Natal: municípios do Ceará têm Papai Noel e programações culturais

O Natal já chegou em diversos municípios do Ceará. Nesta época do ano, a tradicional chegada do Papai Noel às cidades é uma das programações mais aguardadas pelos moradores. Sendo pelo chão, em carruagens e carros, ou até sobrevoando os municípios, a atração, além da decoração e os demais festejos organizados pelos municípios, desperta a alegria natalina nos cearenses.

Viçosa do Ceará

Após dois anos de pandemia, essa é a primeira vez que Viçosa do Ceará, a 349 km de Fortaleza, realiza a decoração natalina. Os pontos principais da cidade já estão com iluminação especial para a época, como a Igreja do Céu, cartão postal de Viçosa. O maior atrativo da região, no entanto, é a árvore natalina do município. Disposta no meio da Lagoa Pedro Segundo, a ornamentação dá boas vindas aos moradores e turistas que se dirigem à cidade para aproveitar as festas de fim de ano.

“Os logradouros públicos, todas as praças, as avenidas, o centro histórico, a cidade está vivendo realmente um clima natalino. O povo da região Norte e da Ibiapaba estava aguardando ansioso esse momento. Depois de dois anos, esse é o Natal de luz, de esperança de novos dias”, comentou o secretário de Turismo e Cultura de Viçosa, Gilton Barreto.

De acordo com Gilton Barreto, as praças dos distritos também contam com decorações especiais feitas de material reciclável, confeccionadas pelas escolas do município.

No dia 25 de dezembro, a cidade ainda recebe um concerto artístico “Noite de Natal”, comandado pelo Maestro Poty e Orquestra. O show será no Anfiteatro, localizado na praça Clóvis Bevilacqua. “Fora Fortaleza, somos a única cidade que tem um concerto natalino”, destacou o secretário.

Decoração de Natal de Viçosa do Ceará (Foto: Leonia Miranda/Reprodução)



Maracanaú

Em Maracanaú, cidade a 25 km de Fortaleza, a chegada do Papai Noel, na última quinta-feira, 8, marcou a abertura do “Natal de Brilho”. O bom velhinho sobrevoou a Cidade de helicóptero e, em seguida, foi transportado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros para a Casa de Rodolfo Teófilo, na Pajuçara. O local é um importante equipamento de valor histórico, cultural e arquitetônico do Ceará.

O personagem ainda desfilou pelas ruas e avenidas do município na quinta e sexta-feira, 8 e 9 de dezembro. Até 25 de dezembro, a partir das 18 horas, programações artísticas, culturais e musicais ocorrem em três pontos de Maracanaú: na Praça da Estação, no Centro (de quinta-feira a domingo); na Casa Rodolfo Teófilo, na Pajuçara (de sexta-feira a domingo); e na Praça do Acaracuzinho (nos dias 9, 10 e 11 de dezembro). Além dos festejos, o município ainda conta com decoração e iluminação natalina.

Aquiraz

Decoração de Natal de Aquiraz (Foto: Prefeitura de Aquiraz/Reprodução)



Também na Região Metropolitana, a cidade de Aquiraz recebeu o Papai e Mamãe Noel no Estádio Municipal Alberto Targino na última quarta-feira, 7. Durante a tarde, crianças brincaram com brinquedos espalhados pelo local, como as camas elásticas, tobogãs infláveis e piscina de bolinhas. Também houve a distribuição de balas, pirulitos, algodões-doces e pipocas.

As figuras do Natal ainda saíram em cortejo por vários bairros da cidade. A festa terminou com a abertura oficial da Casa do Papai Noel, que ficará disponível para visitação até o dia 23 de dezembro.

A casinha, juntamente com um presépio, fica na Praça Matriz, no Centro de Aquiraz. O local para visitação é gratuito e aberto ao público, diariamente, das 17 às 21 horas. As principais ruas do Centro e todas as praças do município também ganharam iluminação e ornamentação temática.

Maranguape

Já no Natal de Luz de Maranguape, distante 28 km da Capital do Estado, os festejos ocorrem em todos os distritos do município até o dia 22 de dezembro. Em cada uma delas, haverá desfiles do Cortejo e do Papai Noel, sorteio de brindes e brinquedos. Além dos festejos natalinos, também foram montadas iluminação especial no Centro da cidade, na praça Capistrano de Abreu e nos principais prédios históricos do município

Guaramiranga

Com o tema "Estação Luz - Natal das Artes", o município de Guaramiranga, a 105 km de Fortaleza, organizou programação que conta com espetáculos teatrais, corais infantis e concertos. No último sábado, 10, o Centro da cidade, que já está todo iluminado e decorado para as festividades do final de ano, recebeu a chegada do Papai Noel na Praça do Teatro Municipal.

Decoração de Natal de Aquiraz (Foto: Prefeitura de Aquiraz/Reprodução)



Nesta sexta-feira e sábado, 16 e 17, as Janelas do Paço Municipal serão ocupadas pelo Coral Infantil de Guaramiranga, com a apresentação da Sonora Natalina. O grupo também se apresentará na terça-feira, 20, na Praça do Pernambuquinho.

Também ocorrerão concertos natalinos na sexta-feira, 16, por volta das 21 horas, no Palco Central de Artesanato. No sábado, às 21 horas, a praça do Teatro Municipal também recebe a apresentação do Concerto Dias Melhores.

Eusébio

O município de Eusébio, a 24 km de Fortaleza, realiza a abertura do "Natal Mágico 2022" nesta quinta-feira, 15. Na ocasião, as luzes de Natal serão acesas às 18 horas e, às 18h40min, ocorrerá a chegada do Papai Noel e da Mamãe Noel. A celebração também conta com alunos do município cantando músicas natalinas em inglês e espanhol, além da Banda Sinfônica da cidade.

Na mesma noite será inaugurada a casa de Papai Noel, que posteriormente será liberada para os visitantes. A chegada do Papai Noel ainda está programada para ocorrer nos seguintes distritos do Eusébio:





16/12 - Santa Clara - 18h30min

Tamatanduba - 19h30min

17/12 - Pires Façanha - 18h30min

Novo Portugal - 19h30min

Olho D'Água - 20h30min

18/12 - Maringá - 18h30min

Encantada - 19h30min

Coaçu - 20h30min

19/12 - Amador - 18h30min

Guaribas - 19h30min

Timbú - 20h30min

20/12 - Cararu - 18h30min

Precabura - 19h30min

Mangabeira - 20h30min

21/12 - Coité - 18h30min

Autódromo - 19h30min

Urucunema - 20h30min

22/12 - Jabuti 19 - 18h30min

Jabuti 20 - 19h30min

Santo Antônio - 20h30min



