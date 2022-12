Árvores de Natal chamam atenção de quem passa pelas praças de Fortaleza

Dezembro mal começou e o espírito de Natal já pode ser sentido em algumas das principais praças de Fortaleza. Quem passa pela Praça do Ferreira, no Centro, e pela Praça Portugal, na Aldeota, tem seus olhares guiados para as extraordinárias instalações de 25 e 36 metros de altura, respectivamente. Trazendo a tradicional temática regional e, inclusive, adaptando-se às festividades da Copa do Mundo, as árvores de Natal viram um cartão postal da Capital nesta época do ano.

As árvores de Natal foram oficialmente inauguradas na noite do dia 18 de novembro, durante a abertura da 26ª edição do Ceará Natal de Luz de Fortaleza. A decoração natalina segue a primeira semana de 2023, no Dia de Reis, comemorado em 5 de janeiro.

Há 26 anos, quem se responsabiliza pela montagem das árvores nas praças do Ferreira e Portugal é a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, que também organiza o Natal de Luz.

“As árvores de Natal já tiveram outros temas, como cipó, de renda, de crochê, de jangada e diversas outras coisas. O tema das redes se manteve porque a gente percebeu que está sempre em alta, as pessoas gostam muito”, ressalta Assis Cavalcante, presidente da CDL.

“Na Praça do Ferreira, nós fazemos com que [a árvore] mude de cor a cada minuto. Já na Praça Portugal, há um equipamento que, a cada meia hora, toca uma música de Natal, e aí os holofotes são acendidos e apagados na cadência dessa música”, detalha Assis Cavalcante.

Não só os moradores, as instalações também encantam turistas que visitam o Ceará neste fim de ano. Para Iara Bassols, 59, que veio de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para visitar parentes em Fortaleza, a decoração representa parte da riqueza regional. “Tá tudo muito lindo! Já fui à Praça do Ferreira e à Portugal e estou achando incrível. É muito importante a valorização desta cultura, deste artesanato. O Ceará é muito encantador.”

A decoração, no entanto, também causa divergências de opiniões. Para Jacó Willames, 76, que é proprietário de uma banca de revistas e jornais na Praça Portugal, a coloração das árvores poderia ser diversificada. “Essa questão da rede, de ser bem cearense, é interessante. Mas acho que devia mudar isso da cor, de ser muito branco todo ano. De noite ela fica iluminada, é legal. Mas de dia é muito não chama a atenção”, aponta o comerciante.

Além das cores que simbolizam o Natal (azul, verde e vermelho), a iluminação das árvores também varia com a ocorrência de datas especiais, como as celebrações de Ano Novo (em tons prateados) e nas atuais festividades da Copa do Mundo, que remetem ao verde e amarelo nos dias em que a Seleção está em campo.

Natal com a identidade do Ceará

As árvores foram projetadas pelo designer Pablyto Leivio e pela arquiteta Denise Braga, que mantêm parceria com a CDL desde 2007. O designer explicou que a ideia para as famosas árvores de rede surgiu a partir de passagens pela área comercial nas redondezas da Catedral Metropolitana de Fortaleza (Catedral da Sé).

Segundo Pablyto Leivio, as instalações contam com cerca de 300 redes, que variam entre 3 metros e 1,5 metro de comprimento. “O material é feito basicamente de punho convencional de rede e tecido. Só que a gente não foi para o tecido de algodão, nós desenvolvemos com a lycra, que permite a passagem do vento, além da ação do sol e de chuva, e é mais maleável”, explica o designer.

Pablyto ainda expõe que a escolha da luz branca foi para que, durante a noite, houvesse um rebatimento da luz, que ressalta a escolha de LEDs, com a característica da luz fria.

Os preparativos para a decoração começam bem cedo. A temática é desenvolvida em meados de março, quando se decidem detalhes como possíveis homenagens. A fase de produção começa por volta de junho, na qual cerca de 400 profissionais da costura atuam na confecção das redes.

De acordo com o designer, a ênfase ao regionalismo é muito simbólica para os cidadãos. “A rede abriga, ela lhe protege, é um afago, todo mundo gosta. Tradicionalmente as árvores de Natal vêm com a temática da neve, do pinheiro, mas para nós isso é mais distante, pela nossa flora mesmo. Então, a gente pega o elemento rede e transforma isso em Natal também. Eu acho que isso é muito identitário para Fortaleza, para o Ceará e para o Nordeste também”, conclui Pablyto.

Praça Luíza Távora

Árvore na CeArt possui 4,70 metros de altura por 1,80 metro de largura (Foto: Drawlio Joca/Reprodução )



Outro ponto da Capital que está pronto para os festejos de fim de ano é a Praça Luiza Távora, também na Aldeota. A decoração luminosa do local é uma realização da Prefeitura de Fortaleza. O local, no entanto, também abriga a Central de Artesanato do Ceará (CeArt), do Governo do Estado.

Anualmente, a CeArt realiza a decoração de Natal da loja Galeria Mestre Noza com a adição de elementos que homenageiam alguma técnica artesanal típica do Estado. Este ano, no centro do local, foi instalada uma árvore composta por oito telas de 4,70 metros de altura por 1,80 metro de largura em formato de cone.

Idealizada pelo designer de interiores Patrício Barros e executada pelos artesãos de arte popular Geovane Cardoso e o pai Francisco Graciano, as pinturas representam festas populares do Nordeste.

