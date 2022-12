Natal da Cufa busca arrecadar 16 toneladas de alimentos para favelas cearenses

O lançamento oficial da campanha no Ceará ocorrerá neste sábado, 17, na sede da Central Única das Favela, a partir de 17 horas, com a presença do Papai Noel

Em mais uma edição, o Natal da Central Única das Favelas (Cufa) pretende arrecadar 25 mil toneladas de alimentos para distribuí-los em mais de cinco mil favelas espalhadas por todos os estados do Brasil. No Ceará, a expectativa é arrecadar 16 toneladas para atender moradores de 25 favelas, beneficiando aproximadamente duas mil famílias.

O lançamento oficial da campanha no Ceará ocorrerá no próximo sábado, 17, na sede da Cufa, localizada na favela do Barroso II, no bairro Passaré, às 17 horas.

O presidente da Cufa no Ceará, Wilton dos Santos, mais conhecido como Piqqueno, explica que, este ano, a campanha chega à terceira edição e tem como intuito levar a alegria do Natal para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.

“Nosso maior objetivo é levar alegria e solidariedade às pessoas que estão precisando. Com essa, é o terceiro ano que estamos realizando o Natal da Cufa. Antes da pandemia, nossas atividades eram mais voltadas a esportes e desenvolvimento cultural, mas com esse momento difícil que continuamos enfrentamos, repensamos projetos e passamos a desenvolver ações solidárias”, afirma Piqqueno.

Segundo ele, além das famílias beneficiadas com os alimentos, eles serão doados a casas de recuperação para dependentes químicos e outros serão destinados a projetos de distribuição de sopa gratuita e jantares comunitários para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Entre as comunidades que estão previstas para receberem as doações estão Lagamar, Quadras, Verdes Mares, Pantanal, Serrinha, Porto da Draga, Oitão Preto, Babilônia, Conjunto Esperança, Santa Filomena, Jangurussu e Sobral.

Para realizar ações por todo o território nacional, a organização espera contar com a parceria de grandes empresas e também de doações da sociedade civil, para que todos possam ajudar a promover um Natal melhor para quem não tem recursos.

Os interessados em colaborar com a campanha de natal da Cufa podem fazer uma doação no site da vaquinha virtual, entrar em contato via redes sociais para que algum representante vá ao local receber os alimentos ou ainda deixá-los na sede da Cufa.

Programação Natal da Cufa Ceará



17 de dezembro - Lançamento da campanha



9 horas - Entrega de cesta básica na favela Barrocão, em Itaitinga + Ação de arrecadação de alimentos nas lojas do Grupo GPA;

17 horas - Papai Noel chega na sede da Cufa;

19 horas - Feira de economia criativa com samba e show de humor.

Serviço



Lançamento oficial da Campanha de Natal da Cufa

Data: 17 de dezembro

Hora: 17 horas

Local: Sede da Cufa (Rua Regina de Fátima, travessa 02 - número 110 – Barroso II - Passaré)

Doações para campanha: no site da Vakinha

