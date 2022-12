Enel Ceará prorroga campanha de renegociação de contas em atraso

A campanha de renegociação de dívidas da Enel Ceará foi prorrogada, para que os clientes possam negociar com até 30% de desconto ou com parcelamento em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito, mediante a avaliação do perfil da inadimplência. Com a extensão do período de negociação, os interessados podem procurar os canais da empresa até 31 de dezembro. O intuito é esticar o tempo e simplificar o débito das contas dos clientes endividados, para que não haja desligamento de energia neste fim de ano.

Os consumidores que estejam com as contas atrasadas por mais de 60 dias podem dividir o valor em atraso em até 12 vezes (entrada + 11 parcelas), sem juros, na própria conta de energia, ou, se preferir, parcelar em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito pelo site da Enel.

Já os consumidores com contas atrasadas há mais de 180 dias podem dividir o valor em até seis vezes (entrada + cinco parcelas), com até 30% de desconto no valor total do débito, mediante a atualização de Ipca e juros de mora (cobrança pelo atraso de pagamento).

Vale reforçar que aqueles que estão com parcelamento em aberto não poderão participar desta campanha, sendo válida apenas para novas negociações. A negociação pode ser feita pela Central de Relacionamento, presencialmente pelas lojas de atendimento ou pelo aplicativo Enel Ceará, que está disponível gratuitamente para Android e iOS. Em caso de parcelamento no cartão de crédito, o procedimento deve ser feito pelo site da Enel.

