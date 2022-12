Livro conta história do Centro Educacional Piamarta no Ceará

Com 50 anos de atuação no Ceará, o Piamarta Aguanambi é uma congregação estruturada com o objetivo de proporcionar educação, profissionalização e a disseminação do evangelho para as crianças no Estado

"Fazer bem o bem" é o título do livro que conta a trajetória de 50 anos do Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta da Aguanambi. A obra será lançada junto à celebração de cinco décadas de atuação da escola, neste sábado, 3, às 19 horas, no Piamarta Aguanambi. A escola foi fundada por uma congregação italiana, estruturada com verba do país europeu, com o objetivo de proporcionar educação, profissionalização e a disseminação do evangelho para as crianças.

Atualmente, a fonte de renda e a força de trabalho da instituição é através de doações, projeto governamentais, ONGs e do trabalho voluntário. A atual presidente do Centro Educacional relata que a unidade é acima de tudo um programa para acolher crianças, adolescentes e a família em situação de vulnerabilidade.

"Depois disso, não menos importante, promovemos a educação dessas pessoas através da nossa escola, com o ensino fundamental e médio e a preparação para o mercado de trabalho", explica.

“Em contato com o livro, as pessoas terão acesso às histórias que narram o impacto da instituição na vida dos jovens que passaram aqui. Através da formação promovida no Piamarta, eles tiveram a oportunidade de se sentirem capazes de construir e pertencer a algo”, conta Lieta Valotti, presidente do Piamarta.

A jornalista e autora do livro, Adriana Santiago, explica que a obra é uma demanda da Escola para organizar a memória e a atuação humanitária no Estado. “O livro foi construído através dos relatos de 31 pessoas, juntamente com os cruzamentos de dados. Montamos uma linha do tempo para estabelecer uma linha narrativa do trabalho que foi feito durante essas décadas.”

“O padre Luiz Rebuffini era bem agitado e empreendedor. Ele chegou aqui, cresceu e desenvolveu o sistema de educação e apoio às crianças. Ele sempre seguiu a lógica do carisma do São João Piamarta, que consiste em tirar as crianças da rua, proporcionando um lar e uma profissão para elas. Foi a ação inicial de uma pessoa que deu o pontapé inicial para construir essa escola, mas é o amor de muitos que mantém a estrutura de pé.”



Galeára Matos, 69, é psicanalista e voluntária na escola. Ele conta que a partir dos 10 anos teve contato com as obras dos padres piamartinos. “Foi a convivência mais saudável que a gente teve quando criança, naquela escola. Lá, nós brincávamos, cantávamos, fazíamos nossas orações e aprendemos que o bem deve ser feito de maneira bem feita”, brinca, fazendo um trocadilho com o nome do livro.

Com a trajetória profissional desenvolvida na educação, Galeára foi chamada para integrar a equipe da escola. “Eu fui convidada como profissional, não mais como a menina que precisava de acolhimento. Naquele momento foi a minha vez de agradecer e dizer: ‘Sim, eu vou trabalhar com vocês’”. Após a aposentaria da educadora, hoje Galeára é voluntária na instituição.



“Eu vi desde o primeiro dia como a obra se encaminha. A intenção é verdadeira. O programa realmente quer promover o desenvolvimento da dignidade da criança. Queremos dar o melhor para a criança. Por isso eu acredito no Piamarta, por isso continuo como voluntária. Agradecemos por essa instituição que cuida tão bem das nossas crianças", finaliza.



Pré-venda

O livro já está em pré-venda. O interessado pode adquiri-lo enviando um PIX de R$ 30 para o CNPJ da instituição (355100/0001-80). Em seguida, deve-se entrar em contato com Iolanda (85 99607 4878) para encaminhar o comprovante do pagamento.



Fazer bem o bem, lançamento do livro que conta a história do Centro Educacional Piamarta (Foto: Reprodução/Piamarta)



Serviço

Lançamento do livro "Fazer bem o bem"

Data: Sábado, 3 de dezembro de 2022, às 19 horas

Local: Colégio Piamarta Aguanambi (Av. Aguanambi, 2479)

