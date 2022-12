Aulas 2023: saiba como lidar com práticas abusivas sobre mensalidades e material escolar

Com o fim do ano se aproximando, pais e responsáveis de crianças e jovens em idade escolar já começam os preparativos para mais um período letivo. Nesse época também tornam-se mais frequentes as queixas de práticas abusivas praticadas por instituições de ensino particulares, principalmente com relação a exigência de materiais escolares e o possível fechamento de pendências de mensalidades. Por conta disso, o Procon de Fortaleza alerta para a importância de denunciar as irregularidades.

Segundo o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), até essa quarta-feira, 30, foram notificadas 60 escolas particulares da Capital por possíveis solicitações de materiais de uso coletivo, o que é considerado prática abusiva. De acordo com a Lei do Material Escolar (nº 12.886/2013), as escolas só podem requisitar a pais e alunos itens de uso individual e que tenham relação pedagógica com o plano de ensino.

Caso as escolas não se adequem à legislação, podem ser penalizadas, inclusive com multa que pode chegar a R$ 15 milhões. A diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, explica o motivo dessa cobrança ser irregular: "Porque (o material de uso coletivo) que vai ser utilizado durante o ano já é pra estar embutido na mensalidade que o pai paga, que serve justamente pra cobrir todas essas despesas", explica.

De acordo com Eneylândia, a maior parte das exigências irregulares são referentes a materiais de limpeza (álcool, desinfetante), itens descartáveis (sacos plásticos e copos) e/ou de escritório (pincel para quadro, pasta colecionadora). O Procon listou 77 itens que são frequentemente associados ao uso coletivo, confira:

Álcool

Algodão

Argila

Balde de praia

Balões

Bastão de cola-quente

Bolas de sopro

Brinquedo (exceto se atendidas as seguintes

condições: 1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividade que possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização dos materiais)

condições: 1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividade que possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização dos materiais) Caneta hidrográfica permanente (tipo pincel)

Caneta para lousa

Canudinho

Isopor

Jogo pedagógico (exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividades que possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização dos materiais)

Jogos em geral (exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividades que possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização dos materiais)

Lã

Lenços descartáveis

Linha

Livro de plástico para banho (exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividades que possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização dos materiais)



Lixa em geral



Lustra moveis



Maquiagem

Marcador para retroprojetor



Carimbo



Cartolina em geral



Cola em geral



Copos descartáveis



Cordão



Creme dental (exceto quando utilizado pelo aluno em regime de exclusividade)



Desinfetante



Pen drives, cartões de memória, cd-r, dvr ou outros produtos de mídia.



E.V.A.



Elastex



Envelopes



Esponja para pratos



Estêncil a álcool e óleo



Fantoche



Feltro



Fita adesiva



Fita dupla face



Fita durex em geral



Massa de modelar



Material de escritório



Material de limpeza em geral



Medicamentos



Miniaturas em geral (carros, aviões, construções, etc)



Palito de churrasco



Palito de dente



Palito de picolé



Papel convite



Papel de enrolar balas



Papel em geral (exceto papel ofício quando solicitado em quantidade não superior a uma resma por aluno)



Papel higiênico



Papel ofício colorido

Pasta classificadora



Pincel para quadro branco

Pincel para pintura (exceto se atendidas as

seguintes condições: 1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividade de arte devidamente justificada no plano de utilização dos materiais)



seguintes condições: 1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividade de arte devidamente justificada no plano de utilização dos materiais) Plásticos para classificador



Pratos descartáveis



Fita para impressora



Fitas decorativas



Fitilhos



Flanela



Garrafa para água, exceto quando de uso

estritamente pessoal.



estritamente pessoal. Gibi infantil (exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividades que possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização dos materiais)



Giz branco e colorido



Glitter



Grampeador e grampos



Guardanapo de papel



Pregador de roupas



Purpurina



Sabão em barra



Sacos plásticos



Talheres descartáveis



Tintas em geral



TNT



Tonner para impressora



Trincha

Livros didáticos

De acordo com o Procon, também é crime a exigência de marcas de produtos e a especificação de livrarias, em relação aos livros didáticos. A compra forçada de livros e cadernos nas próprias instituições ou ainda pagamento de taxas pela utilização de material escolar, atrelada à devolução dos itens ao final do ano letivo, também é considerada irregular.

As escolas também são proibidas de exigir valores ou taxas em substituição do material escolar, exceto quando esta seja uma decisão do contratante e não uma exigência da escola.

Pendências e cobranças de mensalidades

Outra queixa frequente é referente às cobranças de mensalidades atrasadas, durante o período de matrículas. Por conta da impossibilidade de rematrícula, devido aos débitos financeiros, os pais e responsáveis podem vir a procurar por outros colégios. Algumas instituições, no entanto, retém a transferência desses alunos.

De acordo com o Procon, nessas ocasiões as escolas até podem negar a matrícula do aluno em débito. Contudo, é inadmissível a recusa da transferência do estudante para outra escola.

Nesses casos, um acordo entre a instituição de ensino e o responsável pelo estudante é o meio mais viável, por meio de uma conversa informal entre as partes ou com o auxílio do Procon. “O consumidor pode nos acionar. A gente vai avaliar a questão dessa dívida e fazer uma audiência de conciliação, com os pais ou responsáveis financeiros pelo aluno, e com a escola. Nessa audiência de conciliação, a gente vai tentar fazer uma renegociação da dívida”, explica Eneylândia Rabelo, diretora do Procon Fortaleza.

O Procon ainda analisa questões como a possível cobrança de juros abusivos. Caso a prática seja comprovada, a escola pode responder a um processo administrativo sanitário, sujeito ao pagamento de multa.

Como denunciar

Para obter orientações ou realizar denúncias ao Procon, os consumidores podem recorrer ao aplicativo Procon Fortaleza e pela Central de Atendimento ao Consumidor 151.

As denúncias também podem ser realizadas no Portal da Prefeitura de Fortaleza, no campo "defesa do consumidor". É lá que os consumidores podem abrir por uma reclamação virtual ou, se preferirem, solicitarem por orientações presenciais. Os atendimentos ocorrem nos núcleos do órgão:

Sede do Procon (R. Major Facundo, 869 - Centro)

Procon regional IV (Avenida Doutor Silas Munguba, 3770, Serrinha)

Procon regional V (Avenida Augusto dos Anjos, 2466 - Bonsucesso)

Procon regional VI (Rua Padre Pedro Alencar, 789 - Messejana)

Procon - Câmara Municipal de Fortaleza (Rua Thompson Bulcão, 830 – Luciano Cavalcante)

Vapt Vupt (Antônio Bezerra, na R. Demétrio de Menezes, 3750; e Messejana, na Avenida Jornalista Tomaz Coelho, 602)

