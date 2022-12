Usuários da Vivo relatam apagão dos serviços da operadora no Ceará

O POVO entrou em contato com a operadora, que informou apurar a instabilidade do sinal

Usuários da operadora Vivo relatam apagão dos serviços da empresa de telefonia no Ceará e em diversos estados do País desde o início da manhã desta quinta-feira, 1º. Os problemas se concentram na falta de sinal da telefonia móvel e internet fixa. O POVO entrou em contato com a operadora, que informou apurar a instabilidade do sinal.

"A Vivo identificou uma instabilidade em um equipamento de sua rede, que pode ter provocado dificuldades na utilização de serviços da empresa. Assim que identificou a questão, uma equipe técnica atuou prontamente e os serviços estão sendo normalizados gradativamente", relatou a empresa.

Conforme o site Downdetector, plataforma que fornece aos usuários informações em tempo real sobre o status de vários sites e serviços, 4.388 usuários já reclamaram da instabilidade do serviço até as 10h35min.



Além do Ceará, as reclamações dos usuários partem de Curitiba (PR), Vitória da Conquista (BA), Rio de Janeiro (RJ), São Bernardo do Campos (SP), Brasília (DF) e Recife (PE).

Comentários como "Corri para o Twitter para saber se era só eu que estava sem sinal da Vivo"; "Mais alguém da @vivobr está sem sinal?" e "A vivo tá sem sinal e eu não consigo fazer ligação nenhuma. Que ódio!" se espalham pelo Twitter.







