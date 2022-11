Novo Centro de Educação Infantil será inaugurado em Fortaleza nesta sexta-feira, 25

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do prefeito José Sarto (PDT), realiza, nesta sexta-feira, 25, às 9h30min, a entrega do Centro de Educação Infantil (CEI) Professor Mirton La’Marques, no bairro Granja Portugal. O equipamento será a 12ª unidade de educação infantil da rede municipal entregue pela gestão neste ano. Ao todo, Fortaleza recebeu 23 unidades da atual gestão.

O novo equipamento terá atendimento do berçário ao Infantil 3 e beneficiará 188 crianças, de 6 meses a 3 anos de idade. O último CEI entregue ocorreu no dia 17 de novembro. O equipamento é localizado no bairro Sapiranga.

Os 11 CEIs inaugurados, neste ano, pela prefeitura foram entregues no Planalto Ayrton Senna, no Bom Jardim (Residencial Miguel Arraes), dois no São Bento, dois no Edson Queiroz (um deles, no Residencial Yolanda Queiroz), José Walter (Residencial Cidade Jardim), Papicu, Itaperi, Vicente Pinzón e Sapiranga.

Serviço

Inauguração Centro de Educação Infantil Professor Mirton La’Marques

Quando: 25/11 (sexta-feira)

Horário: 9h30min

Onde: Rua João XXIII, 1584 - Granja Portugal



