Torneio de Robótica: 4 equipes cearenses se classificam para etapa nacional

Quatro equipes cearenses se classificaram para o Torneio SESI de Robótica Nacional neste domingo, 27 de novembro. A etapa regional Nordeste contou com 21 equipes da rede Sesi Senai de toda região e de escolas públicas do Ceará. A próxima etapa será realizada em Brasília (DF), no estádio Mané Garrincha, em março de 2023.

A etapa regional cearense ocorreu na unidade Sesi do bairro Parangaba, em Fortaleza. Os vencedores foram a equipe Excelsus, formada por estudantes Sesi Senai da Barra do Ceará. Os outros três classificados foram: Beebots (Escola Sesi de Sobral/CE); Big Heros (EMEIEF Reitor Pedro Teixeira Barroso - Barra do Ceará - Fortaleza/CE); e X-Stage (com integrantes de escolas da Rede Municipal - Sobral/CE).

O tema deste foi "Super Powered", focando no desenvolvimento de "soluções inovadoras e projetos de pesquisa voltados à produção de energia limpa e sustentável". As equipes estavam trabalhando desde sexta-feira, 25, na confecção dos robôs.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Torneio FIRST® LEGO® (FLL) exige habilidades em robótica, mas também trabalho em grupo, cooperação, planejamento, pesquisa, tomada de decisões, definição de ações e diálogo. A ideia é inspirar os estudantes a seguirem carreira nas áreas de engenharia, matemática e tecnologia a partir do fortalecimento da capacidade de inovação, criatividade e raciocínio lógico.