Ceará tem 54 trechos de orla próprios para o banho; confira quais são

Com a chegada do fim de semana muitos fortalezenses buscam as praias da orla da capital para se refrescar. Pensando na diversão, segurança e bem-estar dos banhistas, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) indica 54 trechos de orla cearense adequadas para banho.

O levantamento é válido desde o dia 21 de novembro, até este domingo, dia 27. Os locais se dividem entre os setores Leste, Centro e Oeste do Ceará, conforme o documento de balneabilidade emitido pelo órgão.

Trechos próprios para banho na orla cearense: veja listas



Abaixo confira os trechos da orla próprios para a recreação primária.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leste

Com relação ao litoral Leste do Estado, todos os pontos monitorados apresentam próprios para banho. Confira:

33LE - Porto das Dunas

34LE - Prainha

35LE - Presídio

36LE - Iguape

37LE - Barro Preto

38LE - Batoque

39LE - Barra Nova

40LE - Tabubinha

41LE - Morro Branco Velho

42LE - Praia das Fontes

43LE - Canto Verde

44LE - Pontal de Maceió

45LE - Canoa Quebrada

46LE - Majorlândia

47LE - Quixaba

48LE - Redonda

68LE - Porto das Dunas - Na altura da rua Antônio Alencar

Centro

O setor Centro apresenta seis trechos adequados. Confira:

Posto 15: Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar

Posto 16: Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar

Posto 17: Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Posto 18: Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro

Posto 19: Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho

Posto 20: Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica

Oeste

O litoral Oeste do Estado apresenta 17 trechos favoráveis para banho. Confira:

49OE - Icaraí

50OE - Tabuba

51OE - Cumbuco

52OE - Lagamar do Cauípe

53OE - Pecém

54OE - Taíba

55OE - Paracuru

56OE - Lagoinha

57OE - Flecheiras

58OE - Mundaú

59OE - Baleia

60OE - Icaraí de Amontada

61OE - Almofala

62OE - Arpoeiras

63OE - Jericoacoara

64OE - Camocim - Próximo a travessia das balsas

66OE - Cruz - Praia do Preá

Sobre o assunto Com 1,5 mil artesãos, Feira do Artesanato do Ceará ocorre em Fortaleza até próximo domingo

Festival comemora 37 anos do início de heavy metal em Fortaleza

Férias, turistas e praias: Bombeiros reforçam dicas de segurança

Tags