Polícia captura sete suspeitos de envolvimento em homicídio no CE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou sete suspeitos de envolvimento na morte de uma mulher durante a madrugada dessa sexta-feira, 25, no município de Poranga. Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), homens foram localizados em buscas após o vídeo que exibia o crime circular em um aplicativo de mensagens.

De acordo com pasta, policiais militares que realizavam o patrulhamento da região foram acionados a partir de informações de que uma jovem de 25 anos havia sido morta a tiros no bairro Cohab. Equipes realizaram então buscas no local e conseguiram capturar, no total, sete indivíduos.

Cinco são adultos e dois, adolescentes. Durante a ação, equipes policiais apreenderam uma arma com numeração raspada, uma munição, quantidades de cocaína e maconha, uma balança de precisão, cinco aparelhos celulares e uma quantia em espécie.

"Diante dos fatos, o grupo e o material foram conduzidos à unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foram realizados os procedimentos. Os adultos foram autuados em flagrante por homicídio. Já os adolescentes foram autuados em um ato infracional análogo ao crime", frisou pasta.

Caso segue sendo investigado pela Delegacia Regional de Crateús, que busca informações sobre quaisquer participações dos indivíduos em outras ocorrências na região. O grupo capturado foi colocado à disposição da Justiça.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Crateús: (88) 3561 5551

