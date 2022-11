Ceará é o estado com maior número de focos de queimadas em 24 horas

O estado cearense apresentou 40,5% dos focos em território brasileiro. Dados comparativos são do Inpe

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam o Ceará como o estado com maior número de focos de queimadas registrados em 24 horas.

Segundo o Inpe, entre sexta-feira, 25, e sábado, 26, o Estado registrou 281 focos de queimadas — o número representa 40,5% dos focos em território brasileiro.

Ainda segundo o levantamento realizado pelo Inpe, outros estados do País também apresentaram focos de queimadas no mesmo período. Confira o ranking:

Ceará: 281 focos Maranhão: 196 focos Pará: 77 focos Piauí: 56 focos Paraíba: 36 focos Pernambuco: 16 focos Mato Grosso: 9 focos Rio Grande do Norte: 8 focos Amazonas: 6 focos

Em um segundo levantamento, desta vez entre munícipios, dentro do mesmo período, o Instituto apontou a cidade de Ipueiras, na Região da Ibiapaba, como a que mais computou queimadas, com 25 no total.

Dentre os dez municípios que aparecem no ranking, quatro são cearenses. Confira o ranking:

Ipueiras (CE): 25 focos Chapadinha (MA): 22 focos Boa Viagem (CE): 17 focos Ararendá (CE):16 focos Timbiras (MA): 16 focos Barras (PI): 13 focos Quixeramobim (CE): 13 focos Crateús (CE): 12 focos Luís Corrêa (PI): 10 focos São Domingos do Capim (PA): 10 focos

