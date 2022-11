Filha de agricultores faz rifa de bezerro para pagar faculdade na Argentina

Desde criança, Kailany Pinheiro da Silva sempre quis ser médica. Hoje, com 19 anos, a estudante de Quixeramobim, no Ceará, estuda medicina em Buenos Aires, na Argentina. Mas, para continuar o sonho, ela e a família estão rifando um bezerro para ajudar nos custos dos estudos.

O sorteio da rifa estava marcado para acontecer durante a manhã deste sábado, 19, mas a grande procura pela compra dos pontos fez a família mudar o horário para às 17 horas. O valor da rifa é R$ 10 e, com o dinheiro que está sendo arrecadado, Kailany consegue se manter no exterior e continuar os estudos.

A estudante sempre demonstrou ser um sonho estudar medicina para ajudar pessoas e proporcionar o bem-estar de alguém. “Eu ficava me imaginando quando eu fosse médica de poder ajudar as pessoas porque é um sentimento indescritível, né? Você pode proporcionar saúde de uma pessoa e proporcionar o bem-estar de alguém, de curar doenças, de fazer o melhor pro próximo”, disse Kailany ao O POVO.

Trajetória

Estudante de escola pública aqui no Ceará, Kailany considera que teve poucas oportunidades. “Sempre estudei em escolas públicas. Medicina é bastante concorrido, no Brasil principalmente! Então sim, tive poucas oportunidades e acredito também que isso é a realidade de muitos brasileiros”, contou.

Mesmo tendo o sonho de fazer medicina, ela não pensava em sair do Brasil até se deparar com os vestibulares das universidades brasileiras. Ela diz que, mesmo fazendo diversas tentativas, não conseguia vagas no País.

“Eu nunca tinha pensado em sair do Brasil, né? Porque primeiro eu estudei pros vestibulares, tentei, tive muitas tentativas, mas eu não consegui. Eu ficava triste, me sentia depressiva e, a cada dia que passava, a cada ano que passava, sentia como se ser médica fosse um sonho meio impossível pra mim, sabe? Eu me peguei pensando nisso que era algo impossível que eu não podia. Foi aí que eu tentei buscar novas maneiras, mesmo que fosse fora do país, e aí eu consegui encontrar a oportunidade de cursar medicina aqui na Argentina”, disse.

Rifa foi solução

Juliana Pinheiro, mãe de Kailany, é agricultora em Quixeramobim e contou como eles tiveram a ideia de sortear um bezerro para ajudar a filha. “A ideia do do bezerro foi por conta da gente não ter outra coisa pra estar fazendo essa rifa. A gente vendeu uma impressora dela que tinha aqui e inteiramos o dinheiro, dando um jeitinho, e compramos esse garrotinho pra poder estar fazendo esse sorteio”, explicou Juliana.

No início do ano, a família se mobilizou para fazer a primeira rifa de ajuda aos estudos de Kailany. A menina foi na Câmara Municipal de Quixeramobim fazer um apelo para o prefeito Cirilo Pimenta (PDT), pedindo que ele não retirasse seu pai do emprego, por conta da faculdade. Porém, seu pai foi demitido e continua desempregado até hoje.

Kailany conta em seu Instagram que no mesmo dia em que foi à Câmara Municipal, conheceu Edilberto Ferreira (PP), que lhe doou uma TV para que pudessem fazer o sorteio e arrecadar dinheiro para sua viagem a Buenos Aires. Com o sucesso do sorteio, onde conseguiu vender todos os pontos e arrecadar cerca de 10 mil reais, a família continua utilizando do as rifas para arcar com as despesas da filha.

“Uma TV que foi doada pelo pelo vereador Edilberto Ferreira, que foi o primeiro sorteio que a gente fez em fevereiro, pra ela ir pra Argentina. Então a gente lembrou que conseguiu no primeiro e vamos tentar o segundo, né? E graças a Deus está dando certo”, gratificou Juliana, mãe de Kailany.



