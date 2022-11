Juazeiro realiza 16 dias de ações de ativismo no combate à violência contra a mulher

A partir da próxima segunda-feira, 21, a Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio do Centro de Referência da Mulher (CRM), promoverá o evento "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres", uma campanha anual e internacional que ocorre até 6 de dezembro. A programação conta com um fórum, blitz educativa, rodas de conversa e outras atividades.



Serão realizadas ainda ações com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher e divulgar os mecanismos legais para coibir a violência de gênero. Também serão avaliados os avanços e retrocessos nas políticas públicas e ações de enfrentamento à violência, bem como a eficácia da Lei Maria da Penha.



Em entrevista ao jornalista Farias Jr., da rádio CBN Cariri, a coordenadora do Projeto das Marias, Emanuelle Vasconcelos, e a coordenadora do Centro de Referência da Mulher de Juazeiro do Norte, Suellen Saraiva, explicaram que o intuito da campanha é dar visibilidade e mobilizar a sociedade sobre a luta em combate à violência contra a mulher.

“São inúmeras ações para mobilizar e sensibilizar a população sobre a importância do enfrentamento a essa violência. Buscamos alcançar o público acadêmico, nas universidades, e também realizaremos ações em condomínios residenciais e privados para passar informações na tentativa de trazer esse público para discussão da causa”, afirma Suellen.

A titular do Projeto das Marias, Emanuelle Vasconcelos, complementa que a escolha do público que deve ser contemplado pelas ações parte do silenciamento causado diante de situações de violência nesses espaços.

“Acontece alguma situação em um apartamento e as pessoas silenciam, não procuram a polícia. Ainda há aquele ditado muito forte na cultura popular que diz que ‘em briga de marido e mulher não se mete a colher’, inclusive, em famílias de quando são famílias ricas e de classe média. Então, para tentar romper com esse pacto de silêncio, pensamos em alcançar esses públicos”, destaca Emanuelle.

Inicialmente, a ação intitulada “Nesse condomínio violência não faz morada”, será realizada no dia 25 de novembro, em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Na data, uma série de atividades informativas com síndicos e administradores de condomínios de Juazeiro do Norte será realizada. O ponto de partida da ação será o Condomínio Residencial Leandro Bezerra.

Para fechar a programação, no dia 6 de dezembro, ocorrerá uma atividade em referência ao “Dia do laço branco”, que terá como objetivo estimular os homens voluntários ligados ao projeto Das Marias para que sejam multiplicadores pelo fim da violência doméstica.

