Estudantes da rede pública terão passe livre em ônibus para o Enem

A Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), irá disponibilizar transporte gratuito para os 99,5 mil alunos da rede pública estadual que irão para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A ação já havia sido realizada no último domingo, 13, quando foi realizada a primeira prova.

Para viabilizar a logística do deslocamento dos candidatos, o Governo do Ceará, através da Seduc, creditou passagens de ônibus para cerca de nove mil estudantes de Fortaleza. Para aqueles que não têm o documento ou moram na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) receberam o “Vale Enem”, um cartão com crédito para as passagens. O item foi entregue aos alunos na escola onde estudavam.

No interior, a Seduc firmou parceria com as secretarias de educação dos municípios e disponibilizou ônibus onde era necessário. De acordo com a Seduc, o custo para garantir o acesso dos alunos aos locais de prova foi em torno de R$ 1,8 milhão.

Horários do metrô

O Metrofor também anunciou que o metrô de Fortaleza, Região Metropolitana, Cariri e Sobral terão horários especiais neste domingo, 20, para auxiliar os estudantes a chegarem em seus locais de prova, com linhas especiais funcionando das 10h30 às 14h30 e das 15h30 às 19h30, com passagem gratuita.

Os portões dos locais de prova serão abertos ao meio-dia de domingo, 20, e fechados às 13h. Já a prova terá início às 13h30 e término às 18h30.

De acordo com o Inep, órgão que realiza o Enem, o Ceará é o quinto estado brasileiro com o maior número de inscritos. Ao todo, cerca de 2244 mil pessoas, entre estudantes da rede pública estadual e de escolas privadas irão prestar o exame, que é a principal porta de entrada para as principais instituições de ensino superior do País.

Mais benefícios

O transporte dos estudantes faz parte do projeto Enem Chego Junto, Chego Bem, promovido pela secretaria com o objetivo de dar apoio técnico e pedagógico às escolas da rede estadual.

As ações do projeto também incluem o apoio na obtenção de documentos, isenção no pagamento da taxa de inscrição e círculos preparatórios para as avaliações.

Preparatório

O círculo preparatório é realizado em parceria com o projeto Enem Mix, uma parceria com a Fundação Demócrito Rocha, que consiste em aulas de todas as disciplinas do exame, além de apoio motivacional.

As redes sociais da Seduc também estão sendo utilizadas para levar conteúdo aos estudantes. No Instagram e Facebook da secretaria são postados conteúdos com dicas para uma boa realização das provas.

Os interessados também podem acessar os dois episódios do “Podefalar, Educação”, podcast destinado ao Enem, onde foram abordadas orientações diversas. Os podcasts podem ser acessados através das plataformas de streaming.

