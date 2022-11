Mãe e filho são presos por comércio de drogas nas redes sociais em Maracanaú

Duas pessoas foram presas nesta sexta-feira, 18, por venda ilegal de drogas pelas redes sociais em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. Os suspeitos usavam um bazar de fachada na residência da família para a comercialização dos entorpecentes.

Identificados como Maria Aurinete Alcântara Gomes, 53 anos, e Carlos Ramilson Alcântara Nascimento, 18 anos, os suspeitos são mãe e filho. Maria Aurinete possui ficha criminal por tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico e posse de arma de fogo. Carlos Ramilson tem histórico de ato infracional análogo a roubo.

A Delegacia Metropolitana de Maracanaú foi acionada sobre a venda de drogas ilícitas e , com as informações em mãos, iniciaram as investigações que resultaram na emissão dos mandados de busca e apreensão e na prisão do jovem de 18 anos. Deferida pelo Poder Judiciário, o mandado foi cumprido na manhã desta sexta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na residência, a Polícia Civil encontrou ainda, maconha embalada pronta para comercialização, e no momento da vistoria, os policiais constataram a participação de Maria Aurinete. Os dois foram conduzidos a unidade da Polícia Civil em Maracanaú, onde foi efetivada a ordem judicial. Com as prisões, o caso deve ser encaminhado ao Judiciário. Maria Aurinete e Carlos Ramilson foram autuados por tráfico ilegal e associação para o tráfico.



Sobre o assunto Homem é preso por importunação sexual em Sobral

Homem é preso por estupro de vulnerável e tráfico de drogas em Sobral

Tags