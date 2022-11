Fortaleza tem 20 praias próprias para banho, confira quais são

Com a chegada do fim de semana muitos fortalezenses buscam as praias da orla da capital para se refrescar. E para que as pessoas possam se divertir com segurança e bem-estar, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) indica 20 trechos de praias adequadas para banho.

O levantamento é válido desde o dia 14 até este domingo, dia 20 de novembro. Os locais se dividem entre os setores Leste, Centro e Oeste de Fortaleza, conforme o documento de balneabilidade emitido pelo órgão.

Na região Leste da cidade, o único trecho considerado impróprio é o trecho do posto 10, que fica na altura da rua Ismael Pordeus. No Centro os postos 12, 13, 14,15 e 21 se encontram impróprios para banho. Já no Oeste da Capital há sete pontos em que as águas estão sujas, sendo eles os postos 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31.

Praias próprias para banho em Fortaleza: veja listas

Leste

Posto 1 - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema

Posto 2 - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09

Posto 3 - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08

Posto 4 - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Posto 5 -Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues

Posto 6 - Na altura da av. Carlos Jereissat

Posto 7 - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01

Posto 8 - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares

Posto 9 - Na altura da Areninha Praia do Futuro I

Posto 11 - Praia do Titanzinho

Posto 32 - Praia Abreulândia. Na altura da rua Teófilo Ramos

Posto 67 - Praia da Sabiaguaba. Na altura da rua Sabiaguaba

Centro

Posto 16 - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar

Posto 17 - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Posto 18 - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro

Posto 19 - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho

Posto 20 - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica

Oeste

Posto 22 - Próximo à Igreja de Santa Edwiges

Posto 23 - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes

Posto 30 - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras

