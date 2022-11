CE: Oeste da Ibiapaba e do Sertão Central concentra as maiores chuvas das últimas 24 horas

O primeiro fim de semana de novembro tem sido de chuvas em boa parte do Ceará. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em pelo menos 51 municípios entre as 7 horas de sábado, 5, e a as 7 horas deste domingo, 6.

A porção Oeste da Ibiapaba e do Sertão Central concentra registra os acumulados mais expressivos. Novo Oriente, Ipueiras, Quiterianópolis, São Benedito, Crateús, Poranga e Ipaporanga tiveram chuvas acima de 50 milímetros.

Desde sexta-feira, o Ceará tem tido chuvas em diversos municípios. Segundo a Funceme, as precipitações no Centro-Sul e em áreas próximas devem-se à aproximação de um sistema frontal, que está na altura do litoral da Bahia e favorece a organização de áreas de instabilidade sobre o Nordeste do Brasil.

Além disso, efeitos locais, como relevo, temperatura e umidade, contribuem para a precipitação.



Veja os postos com maiores acumulados, conforme dados atualizados às 11h20min:

Novo Oriente (Posto: Novo Oriente): 111.5 mm

Quiterianópolis (Posto: Cruz): 95 mm

São Benedito (Posto: Sítio Inhare): 83 mm

Ipueiras (Posto: Matriz): 80 mm

Crateús (Posto: Crateús): 65 mm

Poranga (Posto: Poranga): 59 mm

Quiterianópolis (Posto: Baixio): 59 mm

Ipaporanga (Posto: Ipaporanga): 56 mm

Crateús (Posto: Monte Nebo): 54 mm

Previsão do tempo

O Estado seguirá com condições favoráveis às chuvas até terça-feira, 8. O Cariri, a Ibiapaba, a Jaguaribana e o centro-sul do Sertão Central e Inhamuns deverão concentrar os maiores acumulados. As precipitações tendem a ocorrer entre a noite e a madrugada.

As demais macrorregiões cearenses também poderão receber chuvas entre até terça-feira. No entanto, essas deverão ser de intensidade fraca a moderada e de forma isolada e passageira.

Domingo - 06/11/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, na Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Segunda - 07/11/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e na Jaguaribana. Para o litoral de Fortaleza, há alta possibilidade de chuva isolada. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

Terça - 08/11/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e na Jaguaribana. Para o litoral de Fortaleza, há alta possibilidade de chuva isolada. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

