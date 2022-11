Chuvas no Ceará: Aurora atinge 124 mm; Inmet emite alerta para 18 cidades

O município de Aurora, no Cariri, teve o maior nível de precipitação no sábado, 5. O Inmet alertou sobre possibilidade de chuvas intensas em 18 cidades do Ceará

Choveu em 52 municípios do Ceará entre as 7 horas de sexta-feira, 5, e 7 horas de sábado, 5, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Dados Hídricos, a Funceme. No município de Aurora, situado na região do Cariri, a chuva atingiu o patamar de 124,4 milímetros (mm). Ipueiras, que ficou em segundo lugar no volume de chuvas, registrou 92,0 milímetros.

Outras localidades com números expressivos foram Piquet Carneiro (80ml), Itatira (73mm), Ararendá (68mm), Santa Quitéria (63mm) e Milhã (60mm).

A Fundação também informou que, apesar de as regiões Sul e Oeste do Estado apresentarem alta probabilidade de chuvas e maior acúmulo pluvial no sábado, 5, e no domingo, 6, as outras regiões não devem registrar precipitações.

O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) aponta possibilidade de chuvas intensas em 18 cidades do Ceará, que estão sob alerta nível 2, com possibilidade de precipitação entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/h, além da chance de ventos em alta velocidade, entre 60 e 100 km/h. O alerta vale até o domingo, 6, às 11 horas da manhã.

Alerta no clima: chuvas e ventos intensos podem atingir 18 cidades do Ceará, veja lista completa aqui

Confira a lista completa de cidades sob alerta do Inmet neste sábado e domingo (5/11 e 6/11)

Abaiara



Aiuaba



Araripe



Assaré



Barbalha



Brejo Santo



Campos Sales



Crato



Jardim



Jati



Mauriti



Missão Velha



Nova Olinda



Penaforte



Porteiras



Potengi



Salitre



Santana do Cariri

