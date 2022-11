Saiba quais foram as regiões do CE que reduziram os homicídios em outubro

Áreas como a Grande Messejana e bairros nas redondezas do Centro de Fortaleza reduziram os números de assassinatos no último mês, mas regiões como o Sertão de Sobral tiveram recorde de crimes no ano

O Ceará registrou uma redução de 16,4% no número de assassinatos no último mês de outubro, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgados nesta semana. As regiões do Estado e da Capital, entretanto, apresentaram variações com relação a esse indicador. Enquanto algumas regiões apresentaram uma redução maior no número de homicídio, outras apresentaram aumento.

Na Área Integrada de Segurança (AIS) 3, onde ficam bairros como Messejana, Conjunto Palmeiras e Jangurussu, por exemplo, a redução foi de 42,8%. Com nove homicídios, o mês de outubro foi o menos violento do ano na região.

A AIS 3 tem sido a região mais violenta de Fortaleza neste ano, já tendo registrado 159 assassinatos nos dez primeiros meses do ano — um aumento de 22,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra região que obteve destaque positivo em Fortaleza foi a AIS 4, composta pelos bairros: Centro, Moura Brasil, Carlito Pamplona, Álvaro Weyne, Vila Ellery, Monte Castelo, Farias Brito, São Gerardo, e Jacarecanga. Nenhum homicídio foi registrado em outubro nessa AIS, o que não ocorria desde agosto de 2019.

Por outro lado, a AIS 5 (composta por 19 bairros, incluindo Parangaba, Montese e Benfica) teve o pior mês do ano, com dez homicídios, superando março, que teve nove. No Interior, outra AIS que teve o seu pior mês em outubro foi a AIS 14, composta por 29 municípios da região do Sertão de Sobral.

Foram 38 homicídios nessa região, superando os 31 crimes registrados em julho. Apenas em Sobral, foram registrados nove homicídios. Forquilha (quatro homicídios), Tianguá (três homicídios) e Mucambo (três homicídios) foram, na sequência, os municípios mais violentos da AIS em outubro.

Confira os dados de Crimes Violentos Letais e Intencionais (a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) de todas as regiões do Estado clicando aqui.

Sobre o assunto "Flagrante injustiça", diz prefeito de Horizonte, alvo de operação sobre morte de vereador

Suspeito de integrar facção criminosa é preso em Fortaleza após ameaçar policiais

Suspeito de homicídio fere PM na cabeça, é baleado e preso no Pecém

Tags