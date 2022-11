Criança de 2 anos é salva após se perder e percorrer 2 km em mata

Uma criança de 2 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros (CBM-CE) e pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) após sair de casa e se perder. O caso foi registrado na manhã dessa sexta-feira, 4, em Maranguape, interior do Estado.

Segundo relato dos pais, a criança estava brincando do lado de fora de casa com um cachorro, quando se afastou da propriedade e entrou em uma área de vegetação, se perdendo.

Segundo o CBM-CE, a ocorrência teria acontecido por volta das 11h30min, em uma área rural chamada Riacho Verde, no Distrito de Papara. A princípio, a mãe da criança relatou que, após sentir a falta do filho, chamou e gritou pelo nome do menino na mata. No entanto, não obteve resposta.

As buscas pela criança perdida em Maranguape

Com as orientações da mãe, as buscas pela criança tiveram início por volta das 13h24min. Em certo momento, um morador gritou que tinham encontrado a criança.

A informação, no entanto, tinha chegado em um grupo local de um aplicativo de mensagens. Como também havia sido incluída uma foto da criança, a mãe logo confirmou se tratar de seu filho.

A criança foi encontrada por populares na comunidade vizinha de Boa Vista dos Valentins. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar seguiram para o destino da criança, acompanhados da mãe e da avó do menino.

Criança percorreu 2 km em mata fechada

De acordo com os agentes, o menino andou cerca de dois quilômetros em meio à vegetação fechada. Ele foi encontrado por dois motoqueiros todo sujo e arranhado. A criança foi entregue pelos homens aos cuidados de uma senhora, na primeira casa que viram no local.

Menino sofreu arranhão, insolação e desidratação



Em uma avaliação pré-hospitalar, foi concluído que além dos arranhões pelo corpo, a criança sofreu insolação e encontrava-se um pouco desidratada. A família foi conduzida ao Hospital Gonzaguinha de Maranguape para pronto atendimento clínico especializado.



Outros casos de salvamento de crianças

Corpo de Bombeiros do Ceará registra maior número de resgate a animais dos últimos quatro anos

Ceará teve 12 denúncias e apenas um resgate de trabalho análogo à escravidão em 2022

Juazeiro do Norte: por que o resgate de mulher que caiu em cacimba é difícil

