"Flagrante injustiça", diz prefeito de Horizonte, alvo de operação sobre morte de vereador

O prefeito de Horizonte, distante 45 quilômetros de Capital, Nezinho Farias (sem partido), pronunciou-se após ser alvo de mandados de busca e apreensão pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) na investigação da morte de um vereador do Município. "Recebi com a tranquilidade de quem nada deve e com a indignação de quem tem sua vida invadida por uma flagrante injustiça", disse.



Além do gestor, que teve seu aparelho celular apreendido, foram alvos outros parlamentares e políticos locais. Na última quinta-feira, 15, os agentes de segurança cumpriram 15 mandados de busca e apreensão, além de um de prisão preventiva na Cidade, em Fortaleza e Beberibe.

A operação faz parte de desdobramentos da investigação da morte do -vereador Francisco José dos Santos, de 44 anos, conhecido como "Franzé do Hospital". O caso ocorreu em 5 de agosto, em uma churrascaria do Município.

Na época, os políticos e outros parlamentares de oposição estavam reunidos no estabelecimento quando a vítima foi morta a tiros. Eles tinham uma reunião na Câmara de Vereadores da Cidade, às 14 horas daquele dia, e haviam parado para almoçar. No momento do crime, um homem armado invadiu o ponto comercial, mandou o grupo deitar no chão e executou Franzé com cerca de cinco tiros.

O vereador Francisco José dos Santos, conhecido como Franzé do Hospital, foi assassinado em agosto. (Foto: Reprodução/Instagram)



Nascido em Fortaleza e filiado ao Progressistas, o parlamentar deixou um filho e esposa. Antes de ingressar na carreira política, ele havia sido técnico de laboratório e raio-X na rede hospitalar de Horizonte.

Em nota enviada via assessoria de imprensa, Nezinho disse ser o "maior interessado" para que as motivações do assassinato sejam elucidadas. "A barbárie cometida contra um vereador não pode e não ficará impune - contra essa possibilidade tenho cobrado regularmente aos órgãos de segurança pública do estado desde o dia do ocorrido", afirmou.

O gestor de Horizonte ainda afirmou que a apreensão do telefone causava "absoluta estranheza", acrescentando que já havia oferecido o objeto à Polícia quando prestou depoimento sobre o caso, mas "que não foi aceito na ocasião por decisão do Delegado responsável".

"Toda e qualquer forma de ajuda para a elucidação do caso e responsabilização do crime terá meu irrestrito apoio", finalizou Nezinho no comunicado.

A operação

Durante a operação da última quinta, um dos alvos foi preso em flagrante por posse irregular de munições. Na residência dele, a Polícia localizou carregadores e munição de uma pistola. "Ele foi conduzido para a delegacia, onde foi feito flagrante e arbitrada fiança, conforme previsto em lei", disse a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) por meio de nota.

Além disso, os agentes de segurança cumpriram um mandado de prisão preventiva em contra Fábio Araújo de Sousa, de 32 anos, que é suspeito de ser o executor do crime. "Ele já se encontrava preso em uma unidade prisional do Estado. Mais detalhes do trabalho policial não serão divulgados para preservar a investigação em andamento e devido caso correr em segredo de Justiça", acrescentou a SSPDS.



Preso em agosto, Fábio, que tem 29 anos, já possuía antecedentes criminais e um mandado em aberto referente a um latrocínio, com pena de 15 anos de prisão.

Leia a nota do prefeito na íntegra:

Recebi com a tranquilidade de quem nada deve e com a indignação de quem tem sua vida invadida por uma flagrante injustiça, a busca e apreensão de meu aparelho celular por uma operação policial.

Me declaro o maior interessado na solução do inaceitável caso de assassinato ocorrido em Horizonte, cidade a qual tenho a honra de administrar pelo quarto mandato.

A barbárie cometida contra um vereador não pode e não ficará impune - contra essa possibilidade tenho cobrado regularmente aos órgãos de segurança pública do estado desde o dia do ocorrido.

Mas a apreensão do meu telefone, causa absoluta estranheza, uma vez que eu o ofereci a autoridade policial no dia do meu depoimento - o que não foi aceito na ocasião por decisão do Delegado responsável. Toda e qualquer forma de ajuda para a elucidação do caso e responsabilização do crime terá meu irrestrito apoio.

Nezinho Farias

