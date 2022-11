Fortaleza tem redução de 24,1% nas mortes violentas em outubro

Redução também foi observada no Ceará, que apresentou queda de 16,4% nas mortes violentas no mês passado

Os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) registraram queda de 24,1% em outubro deste ano em Fortaleza. No mês, foram registrados 66 casos, enquanto no mesmo período do ano passado, a Cidade teve 87 mortes violentas. As informações foram divulgadas, nesta terça-feira, 1º, pela Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS), por meio da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

A redução também foi observada no Ceará, que apresentou queda de 16,4% nas mortes violentas no mês passado. Foram 298 registros em outubro de 2021 e, no mesmo mês do ano passado, esse número foi de 249.

No balanço de CVLIs em Fortaleza em 2022, o mês de agosto segue sendo o período com menos mortes: 61 casos. Em seguida, com o mesmo quantitativo, vem outubro e janeiro, 66 cada. Com 90 mortes, maio é o mês mais violento do ano, até a última atualização.

Confira o balanço de CVLIs 2022

De acordo com os dados da Supesp, apurados pelo O POVO, a Área Integrada de Segurança (AIS) 3 é a que mais concentra mortes. Nela estão os bairros Ancuri, Barroso, Coaçu, Conjunto Palmeiras, Curió, Guajeru, Jangurussu, Lagoa Redonda, Messejana, Parque Santa Maria, Paupina, Pedras e São Bento.

Para reforçar a segurança na região, no último dia 19 de outubro, Fortaleza recebeu a terceira base do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A nova unidade fica localizada no bairro Messejana, que integra a AIS 3. Além da localidade, ela reforça a segurança de mais 42 bairros da Capital.

Na época, o secretário da SSPDS, Sandro Caron, informou que as estatísticas apontavam a necessidade de um reforço nas ações de policiamento na região. Ainda segundo o titular, a expectativa é que as estatísticas possam mostrar queda nos índices de crimes violentos nos próximos meses.

A maior parte dos casos de crimes violentos registrados em Fortaleza aconteceram por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Eles somam 96,02% dos casos, no balanço do ano. Em seguida, vem casos de feminicídio, latrocínio, referente a roubo seguido de morte, e lesão corporal seguido de morte. Em relação às vítimas, a maioria foram do sexo masculino, com 91,73% dos casos.

Interior e Região Metropolitana

Também em outubro, o Interior Sul registrou uma queda de 29,4% na estatística, indo de 68 para 48 casos. O trabalho das forças de segurança, conforme a SSPDS, impactou na redução de 15% no Interior Norte, com 68 CVLIs no mês passado contra 80 no mesmo mês do ano anterior.

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) apresentou variação de 6,3% no CVLIs, indo de 63 para 67 casos em outubro. A RMF também foi o território com maior redução no Estado no balanço anual. Foram 780, em 2021, para 647 casos neste ano, representando uma redução de 17,1%.

No interior Sul houve diminuição de 12,2%, passando de 608 para 534. Fortaleza e Interior Norte apresentaram -3,6% e -3,5%, respectivamente. A Capital cearense foi de 746, ano passado, para 716, neste ano.

Conforme a SSPDS, o trabalho das instituições impactou na queda de 608 casos para 587. O Ceará também com um balanço positivo no acumulado do ano, com -9,3%, indo de 2.742 para 2.487 nos CVLIs. Na comparação entre 2021 e 2022, foram registrados 255 casos a menos.

